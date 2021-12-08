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Российская газета

Российские вездеходы "Ирбис" замечены в Индонезии

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Подразделения быстрого реагирования Индонезии, предназначенные для действий в условиях различных стихийных бедствий, эксплуатируют гусеничные ГАЗ-34039 "Ирбис". Фотографии двух таких машин обнародованы на портале indomiliter.com.

Ранее этими службами применялись известные шведские двухсекционные вездеходов Hagglunds Bandvagn 206, сейчас их потеснила российская техника.

Местные эксперты отмечают высокие характеристики ГАЗ-34039, их возможность действовать на различной пересеченной местности, в условиях пятидесятиградусной жары.

Масса снаряженного "Ирбиса" - 5000 кг, максимальная - 7000 кг. Вес перевозимого груза - 2000 кг. При этом гусеничная машина не теряет возможности форсировать водные преграды вплавь со скоростью до 5 - 6 км/ч. Максимальная же скорость по шоссе не менее 60 км/ч. Буксируемый прицеп может весить 2000 кг.

Мощность дизельного двигателя Д-245.7Е2 с турбонаддувом - 122 л.с. Коробка передач - пятиступенчатая. Запас хода по топливу - 800 км.

Существуют две модификации: с рычажным и рулевым управлением.

Дорожный просвет - 400 мм. Высота - 2500. Длина - 6050 мм. Ширина - 2550 мм. Существуют пассажирские и грузопассажирские версии. Первая имеет 12 посадочных мест, вторая три.

Кроме того, в Индонезии продолжается эксплуатация старых советских плавающих транспортеров К-61 и ПТС.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Швеция
Компании
ГАЗ Группа
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