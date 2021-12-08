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ЦАМТО

Дальность полета вертолета "Ансат" увеличена на 140 километров

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Первый опытный образец модернизированного легкого многоцелевоого вертолета "Ансат-М" в первом полете, 29.12.2020
Первый опытный образец модернизированного легкого многоцелевоого вертолета "Ансат-М" в первом полете, 29.12.2020.
Источник изображения: Госкорпорация Ростех

ЦАМТО, 7 декабря. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех увеличил дальность полета вертолетов "Ансат" и "Ансат-М" на 140 км за счет установки дополнительного бака.

Благодаря новому устройству обычная версия машины сможет пролететь до 645 км, модернизированная – до 780 км.

Полученный сертификат Росавиации позволяет Казанскому вертолетному заводу устанавливать дополнительный бак объемом 195 л не только на новые машины, но и на находящиеся в эксплуатации после незначительных доработок. Устройством можно будет оснастить как пассажирский, так и санитарный варианты исполнения "Ансата".

"Сегодня проводится масштабная модернизация серийно выпускаемого "Ансата", являющегося одним из основных вертолетов для санитарной авиации. Параллельно идет создание обновленной версии машины – вертолета "Ансат-М". Работа по увеличению дальности полета имеет большое значение, так как позволит сделать доступнее оперативную эвакуацию из отдаленных районов и расширит возможности для пассажирских или грузоперевозок. Благодаря новому дополнительному баку дальность полета обычного "Ансата" вырастет до 645 км, а модернизированного – до 780 км", – сказал генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

На данный момент проведены сертификационные испытания основной топливной системы "Ансата-М", подтвердившие заявленную дальность полета в 640 км.

"Ансат" – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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