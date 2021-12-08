Войти
ТАСС

Системы стартового комплекса на космодроме Восточный испытают после перехода на нафтил

217
0
0
Ракета-носитель "Союз-2" во время испытаний на космодроме Восточный
Ракета-носитель "Союз-2" во время испытаний на космодроме Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Автономные испытания планируют завершить до конца 2021 года

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Специалисты приступили к испытаниям систем стартового комплекса "Союз" после модернизации под новый тип топлива на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"Работы проводятся на системах заправки нафтилом третьей ступени ракеты-носителя, системе заправки горючим "пакета" (собранные первая и вторая ступени), системе охлаждения горючего и на автоматической системе управления технологическим оборудованием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автономные испытания планируется завершить до конца 2021 года. "Следующий этап - проведение комплексных испытаний при подготовке к пуску ракеты-носителя", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что нафтил - экологически безопасный тип углеводородного горючего с применением полимерных присадок. "Он обеспечивает повышенную эффективность, что позволяет выводить большую полезную нагрузку на орбиту", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на космодроме Восточный начинаются работы по переходу на новое топливо - нафтил.

Восточный - первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
Похожие новости
29.06.2020
«Роскосмос» отказался заглублять «пустотный» Восточный
27.05.2019
Грузоподъемность "Ангары" решили повысить
26.04.2016
Он сказал: "Построили!"
21.01.2016
Роскосмос отложил проект тяжелой ракеты "Ангара-Ф5В"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
18.12.2013
Дмитрий Рогозин ответил на вопросы "Эхо Москвы" в программе "Арсенал"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 00:52
  • 42
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 00:31
  • 29
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 07.12 23:50
  • 12
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.12 23:28
  • 1
Победа СССР без единого выстрела. Почему США свернули проект «Валькирия»
  • 07.12 23:03
  • 1
Турецкую ПВО сочли способной превзойти С-400
  • 07.12 22:31
  • 1
В Японии оценили модернизированный «Панцирь-С1М»
  • 07.12 22:25
  • 3
Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта
  • 07.12 22:16
  • 1
Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса
  • 07.12 22:05
  • 38
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 07.12 21:35
  • 33
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 07.12 20:44
  • 3
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 07.12 20:43
  • 16
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 07.12 19:44
  • 444
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 19:36
  • 2
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 07.12 15:36
  • 7
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя