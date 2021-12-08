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Российская газета

Белорусские и российские истребители выполнили патрулирование вдоль границ

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Очередное патрулирование воздушного пространства вдоль границ Союзного государства выполнили летчики Беларуси и России, подтвердили в военном ведомстве РБ. Авиаторы, говорится в сообщении министерства, "продемонстрировали свое высокое мастерство и способность совместно выполнять поставленные задачи".

Как уже информировал "СОЮЗ", в Минске ранее было принято решение о наращивании состава дежурных сил по ПВО и совместном патрулировании государственной границы в воздушном пространстве авиацией ВВС и войск ПВО вооруженных сил Беларуси и ВКС России. В нем пояснялось, что оно принято "в связи с участившимися случаями полетов различных видов авиации вблизи государственной границы Республики Беларусь и в интересах предотвращения нарушения государственной границы в воздушном пространстве".

Кроме того, Минобороны РБ обратило внимание на рост военной активности в соседних со страной государствах Евросоюза. Варшава, в частности, увеличила число силовиков на фоне появления на белорусско-польской границе стихийного лагеря беженцев.

В этой связи в военном ведомстве Беларуси пояснили, что решение Польши о сосредоточении 23 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО и другого тяжелого вооружения у белорусской нельзя назвать адекватной реакцией на миграционный кризис. Это, полагают в Минске, больше напоминает создание ударных группировок войск.

Более того, глава белорусского военного ведомства генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что наращивание сил НАТО у границ республики и усиление военной составляющей Польши можно расценить как "комплекс мероприятий подготовки к войне". По его словам, создается впечатление, что Варшава хочет развязать конфликт, втянув в него ЕС.


Юрий Сизов

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Проекты
NATO
Евросоюз
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