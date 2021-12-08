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ТАСС

Частная китайская компания Galactic Energy вывела на орбиту пять спутников

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Китайская частная ракета Ceres-1
Китайская частная ракета Ceres-1.
Источник изображения: Ourspace / Weibo

Пуск ракеты в модификации Y2 состоялся с космодрома Цзюцюань

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель Ceres-1 частной китайской компании Galactic Energy во вторник успешно вывела на солнечно-синхронную орбиту пять спутниковых аппаратов. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.

Пуск ракеты в модификации Y2 состоялся в 12:12 по местному времени (07:12 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу). Полет длился около 14 минут, высота орбиты составляет около 500 км.

Нынешний запуск стал вторым в истории ракет-носителей серии Ceres-1, первый состоялся в ноябре прошлого года. Ракета оснащена тремя твердотопливными двигателями. Ее высота составляет около 20 м, диаметр - 1,4 м. Взлетная масса Ceres-1 - 33 тонны. Вес полезной нагрузки составляет до 230 кг при запуске на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км, до 350 кг - при выведении аппаратов на околоземную орбиту высотой 200 км. Ракета предназначена для осуществления коммерческих запусков и выведения малогабаритных аппаратов.

Galactic Energy (китайское название - "Синхэ дунли") была учреждена в феврале 2018 года и базируется в Пекине. Всего компания осуществила два успешных запуска с целью выведения космических аппаратов на орбиту, что делает ее первым в Китае частным коммерческим предприятием по этому показателю.

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Китай
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