Участница изоляционного эксперимента SIRIUS покинула его из-за травмы

Екатерина Карякина получила нетяжелую травму руки во время проведения тренировок на действующем макете многофункционального силового тренажера

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Участница изоляционного эксперимента SIRIUS-21 Екатерина Карякина получила нетяжелую травму руки и была вынуждена покинуть экспериментальный комплекс. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

"На 33 сутки эксперимента произошла реальная нештатная ситуация - один из членов экипажа, Екатерина Карякина, получила нетяжелую травму руки во время проведения тренировок на действующем макете многофункционального силового тренажера", - сказали в ИМБП.

Там также уточнили, что, согласно рекомендации главного внештатного травматолога-ортопеда Департамента здравоохранения Москвы, профессора Вадима Дуброва, "руководством проекта SIRIUS было принято решение вывести Карякину из экспериментального комплекса".

Как рассказали в институте, экипаж SIRIUS, находясь в тесном взаимодействии с наземными службами обеспечения эксперимента, оказал Карякиной необходимую медицинскую помощь и провел диагностику.

В свою очередь профессор Дубров отметил, что во время данной нештатной ситуации экипаж действовал "в высшей степени профессионально и слаженно, выступив как единая команда".

"На текущий момент состояние Екатерины удовлетворительное. Ее здоровью ничего не угрожает. Она проходит лечение в одной из лучших клиник Москвы. Выполнение научной программы 240-суточного изоляционного эксперимента SIRIUS-21 продолжается согласно циклограмме исследований в полном объеме", - отметили в пресс-службе института.

Об эксперименте

Изоляционный эксперимент SIRIUS-2021, который моделирует экспедицию на Луну, стартовал в Москве на базе Института медико-биологических проблем РАН 4 ноября.

Экипажу, в который вошли трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ, за 240 суток в изоляции предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность и вернуться. Специально для эксперимента подготовлены скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера.

Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. Также до 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.