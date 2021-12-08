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Экономика падает, продажи оружия растут

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Источник изображения: warspot.ru

За прошлый год Топ-100 производителей оружия увеличили объёмы поставок на 1,3% при спаде мировой экономики на 3,1%. Такие данные привели в новом рейтинге крупнейших представителей, опубликованном Стокгольмским институтом исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI).

Из крупнейших стран-поставщиков вооружений лишь две сократили объёмы продаж товаров военного назначения — Франция (на 7,7%) и Россия (на 6,5%). При этом директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) Дмитрий Шугаев раскритиковал данные аналитиков SIPRI, указав, что используемые инструменты подсчёта не отражают реальной картины рынка, а также упрекнул авторов рейтинга в политической ангажированности.


Рост продаж крупнейших производителей оружия по странам.
Источник: sipri.org

Как и ранее, американский ОПК обеспечивает поставки более половины всей военной продукции — 54%. У Китая этот показатель на уровне 13%, а у России — 5%.


Распределение Топ-100 производителей оружия по странам.
Источник: sipri.org

На 26 европейских оружейных компаний, входящих в Топ-100, в совокупности приходился 21% от общего объёма продаж оружия или $109 млрд в денежном эквиваленте. Россия в рейтинге представлена девятью компаниями с суммарным объёмом продаж в $26,4 млрд.


Разбивка ТОП-100 производителей оружия по странам.
Источник: sipri.org

Ознакомиться с полным отчётом SIPRI можно по ссылке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Франция
Компании
СИПРИ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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