ВС Мали приняли на вооружение крупную партию новой бронетехники

ЦАМТО, 7 декабря. Вооруженные силы Мали объявили о принятии на вооружение 3 декабря нескольких десятков новых бронемашин, предназначенных, как отмечается, для продолжения борьбы с исламским терроризмом в стране.

Как сообщает Shephard со ссылкой на пресс-релиз ВС Мали (Forces Armees Maliennes) в Facebook, партия принятых на вооружение бронемашин (бронетранспортеры и тактические боевые машины) и вспомогательной военной техники (грузовики и машины скорой помощи) достаточна для оснащения 16 рот или четырех общевойсковых боевых групп.

Количество и тип полученных бронемашин в сообщении не указаны, однако, исходя из сопровождающих пресс-релиз изображений, предполагается, что ВС Мали поставлены тактические бронированные машины Kia KM450 4x4 (Республика Корея), Dongfeng EQ2050 Mengshi (Китай), БРДМ-2 (Россия), бронетранспортеры БТР-70 8x8 (Россия), бронемашины класса MRAP OTT Technologies M36 "Пума" (ЮАР).

Также на снимке присутствует бронетранспортер с колесной формулой 6x6, похожий на новую китайскую бронемашину класса MRAP VN2C, что делает Мали первым известным заказчиком этого экспортного варианта бронетранспортера-амфибии WZ551 с противоминной защитой производства корпорации NORINCO.