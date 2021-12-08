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ЦАМТО

ВС Мали приняли на вооружение крупную партию новой бронетехники

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Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2)
Бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2).
Источник изображения: © РИА Новости / Табылды Кадырбеков

ЦАМТО, 7 декабря. Вооруженные силы Мали объявили о принятии на вооружение 3 декабря нескольких десятков новых бронемашин, предназначенных, как отмечается, для продолжения борьбы с исламским терроризмом в стране.

Как сообщает Shephard со ссылкой на пресс-релиз ВС Мали (Forces Armees Maliennes) в Facebook, партия принятых на вооружение бронемашин (бронетранспортеры и тактические боевые машины) и вспомогательной военной техники (грузовики и машины скорой помощи) достаточна для оснащения 16 рот или четырех общевойсковых боевых групп.

Количество и тип полученных бронемашин в сообщении не указаны, однако, исходя из сопровождающих пресс-релиз изображений, предполагается, что ВС Мали поставлены тактические бронированные машины Kia KM450 4x4 (Республика Корея), Dongfeng EQ2050 Mengshi (Китай), БРДМ-2 (Россия), бронетранспортеры БТР-70 8x8 (Россия), бронемашины класса MRAP OTT Technologies M36 "Пума" (ЮАР).

Также на снимке присутствует бронетранспортер с колесной формулой 6x6, похожий на новую китайскую бронемашину класса MRAP VN2C, что делает Мали первым известным заказчиком этого экспортного варианта бронетранспортера-амфибии WZ551 с противоминной защитой производства корпорации NORINCO.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мали
Россия
ЮАР
Южная Корея
Продукция
БРДМ-2
БТР-70
Компании
Norinco
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