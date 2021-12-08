На вооружение ВВС Филиппин принята последняя партия вертолетов S-70i "Блэк Хок"

Церемония ввода в состав ВВС Филиппин первых шести полученных новых многоцелевых вертолетов Sikorsky (Lockheed Martin) S-70i International Black Hawk из 16 заказанных по контракту 2019 года. Кларк (Филиппины), 10.12.2020.

ЦАМТО, 7 декабря. По информации филиппинского новостного агентства PNA, 3 декабря на авиабазе Кларк в Анхелесе (провинция Пампанга) состоялась официальная церемония принятия на вооружение ВВС Филиппин последней партии многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок".

Временный поверенный в делах Польши Ярослав Щепанкевич официально передал вертолеты командующему ВВС генерал-лейтенанту Аллену Т.Паредесу. Таким образом, общее количество принятых на вооружение ВВС Филиппин S-70i "Блэк Хок" возросло до 16 ед.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Филиппин 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky был подписан в апреле 2019 года в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Закупка реализована в рамках второго этапа программы модернизации вооруженных сил Филиппин ("Горизонт-2"). Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. филип. песо (241,462 млрд. долл.). Вертолеты для ВВС Филиппин собраны на польском предприятии PZL Mielec, являющемся подразделением Sikorsky.

Заказанные S-70i предназначены для перевозки войск грузов, снабжения, медицинской эвакуации, воздушной разведки, ограниченной непосредственной авиационной поддержки, проведения поисково-спасательных операций, поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Первые шесть S-70i были доставлены на Филиппины в ноябре 2020 года. Они вошли в состав 205-го тактического вертолетного крыла, размещенного на базе "Мактан-Бенито Эбуэн". Еще пять вертолетов были доставлены воздушным транспортом на борту самолета Ан-124 в июне 2021 года. Они были официально приняты на вооружение 13 октября. Последние пять вертолетов S-70i "Блэк Хок" были доставлены на Филиппины 8 ноября на борту самолета Ан-124.

Один из шести вертолетов S-70i первой партии разбился 24 июня 2021 года во время ночных учений.

Вертолеты S-70i приобретены вместо "Белл-412EPI", контракт на поставку которых ВВС Филиппин аннулировали. Планируется, что полной готовности к боевому применению парк "Блэк Хок" достигнет в 2023 году.

В феврале 2021 года президент Филиппин Родриго Дутерте одобрил покупку еще 15 вертолетов S-70i в рамках плана замены имеющихся UH-1D/H и Белл-205/212.