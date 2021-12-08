Верховный суд обсудил проблемы экологии с космонавтом на МКС Антоном Шкаплеровым

Он назвал засорение околоземной орбиты новым направлением экологической работы, возникшим перед человечеством

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Верховный суд РФ во вторник обсудил проблемы экологического законодательства с космонавтом Антоном Шкаплеровым, подключившимся к дискуссии с МКС. Видеотрансляция семинара проводилась на официальном YouTube-канале ВС.

"Судебные органы в России реализуют системные меры по защите окружающей среды, принято свыше тысячи нормативно-правовых актов. Пленум Верховного суда принял более 50 постановлений о практике применения этих норм", - открыл семинар председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Шкаплеров, имеющий юридическое образование, отметил выдающееся значение проблематики экологии в развитии человечества, подчеркнув особый взгляд на эту проблему, формирующийся при взгляде из космоса. "Верховный суд России - единственный в мире судебный орган, который ведет сеансы связи с космическими экипажами. Вымпел Верховного суда России 122 дня находился в космосе, облетая Землю 16 раз в сутки... Защита окружающей среды представляет для меня особый интерес. Научные эксперименты позволяют отслеживать таяние ледников, лесные пожары и так далее. В модуле "Наука" скоро появится система зондирования земли", - рассказал Шкаплеров.

Отвечая на вопросы представителей судейского сообщества России, Шкаплеров сообщил об особом внимании к проблемам земной флоры, обеспечивающей планету кислородом, и состоянии мирового океана, занимающего большую часть планеты. "Поэтому, на мой взгляд, необходимо уделить повышенное внимание вопросам применения Лесного кодекса РФ, совершенствовать институты уголовной и административной ответственности за незаконную рубку зеленых насаждений", - заявил Шкаплеров.

Новым направлением экологической работы, возникшим перед человечеством, Шкаплеров назвал засорение околоземной орбиты. "Масса мусора на орбите уже превышает 10 тыс. тонн. Это опасный фактор для космических аппаратов… Поэтому в Федеральную космическую программу России включено создание в ближайшие годы "уборщика" мусора с геостационарных орбит", - сообщил космонавт.

В завершение подключения Шкаплеров принял поздравления с наступающим Новым годом и высказал пожелание продолжить обсуждение экологической проблематики после возвращения на Землю.