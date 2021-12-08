В 84 года умер летчик-испытатель вертолетов «Ми» Герой Советского Союза Гурген Карапетян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение холдинга «Вертолеты России».

«Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга "Вертолеты России" по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», — говорится в сообщении.

В период с 1962 по 1993 годы Карапетян испытал вертолеты Ми-14, Ми-24, Ми-26, Ми-28 и другие. Всего за годы работы Карапетян освоил 39 типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом модификаций — более 100. Также установил 10 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности вертолетов. В 1986 году принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

В 1991 году Карапетяну было присвоено звание Героя Советского Союза. Позже он также был награжден медалью Совета Безопасности Российской Федерации «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».

Геннадий Сходненский