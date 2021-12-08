АК-203 вместо INSAS

Многолетние старания в разработке индийских автоматов пошли прахом. Вчера, 6 декабря, информационное агентство ТАСС сообщило о том, что Россия и Индия подписали контракт на поставку более 600 000 автоматов АК-203.

В официальном сообщении от концерна «Калашников» указывается, что индийская армия получит «более 600 тысяч автоматов АК-203, произведённых в Индии». Производство будет вестись на предприятии Indo-Russian Rifles Private Ltd в районе города Корва в штате Уттар-Прадеш.

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«Российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу в течение трёх лет по оптимизации ценовых и технологических параметров проекта. Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев», — сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

По неофициальным данным, первые 70 000 автоматов соберут из российских комплектующих, которые будут поставлять в течение 32 месяцев. Общая стоимость сделки оценивается в $730 млн.