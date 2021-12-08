Развивается военное сотрудничество РФ и государств Юго-Восточной Азии

Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) рассчитывают в следующем году принять обновленный план по борьбе с терроризмом.

Об этом российским журналистам рассказал постоянный представитель РФ при АСЕАН Александр Иванов.

По словам Иванова, Россия рассчитывает на продолжение практики проведения встреч с министрами обороны стран АСЕАН.

«У нас уже состоялась одна неформальная встреча министров обороны РФ и АСЕАН, - сказал он. - Рассчитываем на продолжение такой практики».

Кроме того, по словам Иванова, Россия активно участвует в механизме «СМОА плюс» (механизм совещаний министров обороны государств - членов АСЕАН с диалоговыми партнерами).

«Россия в этом механизме играет очень активную роль прежде всего в двух сферах - разминирования, которое до сих пор весьма актуально в той же Камбодже, а также в сфере военной медицины», - цитирует ТАСС постпреда.

«Что касается военно-технического сотрудничества, то по традиции оно развивается исключительно по двусторонним каналам, - сказал он. - Россия в странах АСЕАН играет в сфере ВТС далеко не последнюю роль, если не первую».