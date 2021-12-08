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Российская газета

В Крыму начались учения морской пехоты и больших десантных кораблей

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Источник изображения: rg.ru

Учения морских пехотинцев в Крыму начались с погрузки боевой техники на большие десантные корабли Черноморского флота "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Погрузка прошла в Севастополе на полигоне морской пехоты в бухте Казачьей. В твиндеки кораблей загрузили около 20 единиц военной техники и личный состав подразделений морской пехоты.

Сообщается, что предварительно морпехи вывели технику из парка, построили в колонну и передислоцировали на полигон. Погрузку на корабли сопровождал спасательный буксир ЧФ.

На следующем этапе учений корабли высадят морской десант на полигоне "Опук".


Юлия Крымова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Цезарь Куников
Проекты
Военные учения
ЧФ
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