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РИА Новости

"Рособоронэкспорт" рассказал, как будет расти локализация производства АК-203 в Индии

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Автомат АК-203 (автомат Калашникова)
Автомат АК-203 (автомат Калашникова).
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. Локализация производства автоматов Калашникова АК-203 в Индии возрастет от 5% до 70%, а затем станет стопроцентной, сообщил журналистам в Индии генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев .

"Есть особенность запуска производства. Первые 70 тысяч автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5% до 70%. Остальные автоматы будут производиться со стопроцентной локализацией", - сказал Михеев.

По его словам, российская сторона подтверждает готовность обеспечить в течение 2-3 лет полномасштабное производство новейшей версии автоматов Калашникова, что обеспечит силовые структуры Индии современным стрелковым оружием.

В Индии создана современная производственная линия завода в Корве (штат Уттар-Прадеш), стрелковый тир для заводских и приемо-сдаточных испытаний автоматов. Специалисты "Рособоронэкспорта" и концерна "Калашников" принимают активное участие во всех этапах организации производства.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
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РОЭ
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Михеев Александр
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