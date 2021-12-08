"Рособоронэкспорт" готов передать Индии технологии производства плавающего танка "Спрут"

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" предложит передать Индии технологии производства легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" в рамках участия в тендере, сообщил журналистам генеральный директор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" с легким плавающим танком "Спрут-СДМ1" обязательно примет участие в индийском тендере на поставку лёгких танков и даже будет предлагать передачу технологий и, вполне вероятно, локализацию производства отдельных блоков и агрегатов", - сказал Михеев.

Он напомнил, что "Спрут-СДМ1" – единственная в своем классе легкая плавающая боевая машина, обладающая огневой мощью основного боевого танка и оснащенный 125-мм пушкой. Все боеприпасы, производимые в Индии для применения с танками Т-72М1 и Т-90С, могут быть использованы для "Спрут-СДМ1", аналогов которому нет.

"Спрут-СДМ1" может преодолевать водные преграды и при этом вести стрельбу из пушки, десантироваться с корабля, работать днем и ночью на непроходимой для другой подобной техники местности – высоко в горах в условиях разряженного воздуха, при очень высоких и низких температурах. Этот танк вызывает большой интерес у стран со сложными географическими условиями: водными преградами, болотами и горами.

Машина оснащена комплексом управляемого ракетного вооружения, предназначенным для поражения бронированных целей, в том числе оборудованных динамической защитой, на дальностях до 5 километров.