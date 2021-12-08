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ТАСС

Готовящиеся к полету в космос японские туристы начали учить русский язык

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Юсаку Маэдзава
Юсаку Маэдзава.
Источник изображения: Фото: @yusaku2020

Космонавт Александр Мисуркин уточнил, что язык общения с японскими участниками полета - английский

БАЙКОНУР, 7 декабря. /ТАСС/. Японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано начали учить русский язык во время подготовки к полету в космос. Об этом сообщил на предполетной пресс-конференции во вторник космонавт Александр Мисуркин, который станет первым корреспондентом ТАСС на борту Международной космической станции.

Он уточнил, что язык общения с японскими участниками полета - английский. "Коллеги начали учить русский, я чуть-чуть начал учить японский", - отметил Мисуркин.

Космонавт также выразил надежду на то, что взаимные языковые уроки продолжатся во время пребывания на МКС и после него.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава признался, что первое, что он хочет съесть после возвращения на Землю - суши.

Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-20" к МКС с двумя космическими туристами запланирован на 8 декабря. На нем на МКС отправятся Мисуркин, Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано. Продолжительность полета составит 12 суток. Управлять кораблем будет космонавт Мисуркин.

ТАСС и Роскосмос подписали 17 ноября меморандум о сотрудничестве, который подразумевает создание корпункта агентства на Международной космической станции. Первым корреспондентом ТАСС на орбите станет Герой России космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин. Он будет рассказывать о жизни и работе на станции. Прочитать его новости, а также посмотреть фотографии и видео можно будет на информационных ресурсах агентства.

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Великобритания
Россия
Япония
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
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Союз ПКК
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