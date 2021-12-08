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ТАСС

Россия и Китай подписали дорожную карту по спутниковой навигации

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Документ содержит планы по мониторингу и оценке характеристик глобальных навигационных спутниковых систем, а также по совместному применению навигационных технологий в интересах социально-экономического развития двух стран

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Роскосмос и Комиссия по китайской спутниковой навигационной системе утвердили дорожную карту сотрудничества в области спутниковой навигации на 2021-2025 годы. Об этом сообщили во вторник в Роскосмосе.

"Документ подписан генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным и руководителем комиссии Хэ Юйбинем", - говорится на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что дорожная карта включает в себя планы по интегрированному и инновационному развитию систем ГЛОНАСС и "Бэйдоу", повышению их совместимости и взаимодополняемости, взаимному размещению наземных измерительных станций на территориях Китая и России.

В госкорпорации уточнили, что документ содержит планы по мониторингу и оценке характеристик глобальных навигационных спутниковых систем, а также по совместному применению навигационных технологий в интересах социально-экономического развития России и Китая.

В Роскосмосе подчеркнули, что подписанный документ имеет важное значение для развития российско-китайского сотрудничества по вопросам спутниковой навигации, а также для продвижения технологии ГЛОНАСС на международном рынке.

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Страны
Китай
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
ГЛОНАСС
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