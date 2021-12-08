Правительство внесло проект об определении порядка охраны Росгвардией гособъектов

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий полномочия президента РФ определять порядок охраны Рогсвардией важных государственных объектов и специальных грузов, текст документа опубликован в думской электронной базе данных.

Изменения предлагается внести в статью 6 закона "О войсках национальной гвардии РФ". "Предлагается отнести к полномочиям президента Российской Федерации определение порядка охраны важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на коммуникациях, подлежащих охране войсками национальной гвардии", - говорится в пояснительной записке.

Также документом предусматривается уточнение полномочий главы государства в области геральдического обеспечения войск национальной гвардии в части не утверждения геральдических знаков, а их учреждения.