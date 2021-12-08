19FortyFive: "Циркон" ограничит возможности боевых кораблей США и НАТО

Успешный запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" заставил военных аналитиков США по-новому взглянуть на боевую эффективность ВМФ России. Эксперты предрекли американскому флоту и боевым кораблям НАТО ограничение ударных возможностей.

Издание 19FortyFive отмечает, что гиперзвуковые ракеты могут лететь в пять раз быстрее скорости звука, то есть со скоростью около 3000 миль в час, что затрудняет, если не делает невозможным, их перехват. А ракета "Циркон" превзошла данные показатели и способна развивать скорость 9 Махов или почти 7000 миль в час.

"Это означает, что крылатую ракету будет невозможно остановить", - пишет издание.

Кроме того, "Циркон" имеет дальность действия около 620 миль или 1000 километров, что в случае использования с корабля или подлодки позволяет применять его по целям, расположенным в США или странах НАТО.

"Береговые батареи "Циркон" вместе с ракетами класса "земля-воздух" С-300 и С-400, размещенные в таких местах как Крым или Прибалтика, могут создать "мощный зонт", который предотвратит проникновение военных кораблей и самолетов США и НАТО и предоставит надежное прикрытие российским войскам", - отмечает 19FortyFive.

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" может стать серьезным препятствием для ВМС США и стран НАТО, делает вывод издание.

Напомним, что в ноябре фрегат "Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море и поразил надводную цель на дистанции 250 морских миль. В 2022 году новая крылатая ракета поступит на вооружение ВМФ России.

Николай Грищенко