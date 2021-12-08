США отказались от обещания не расширять НАТО на восток

"Вашингтон не считает, что нарушил данное России обещание не расширять НАТО на восток, так как руководствуется "политикой открытых дверей", - заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы ясно дали понять, что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей", - цитирует РИА Новости Прайса.

По его словам, у альянса должна быть такая опция, так как НАТО является оборонной структурой. "Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, как Украина, могут представлять угрозу России, - это смехотворно", - заявил представитель Госдепа.

На напоминание журналистов о том, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО "ни на дюйм на Восток", ответа от Прайса не последовало.

После повторного вопроса, считает ли Вашингтон обещание Бейкера ошибочным или нарушенным, и осознают ли американцы, почему Россия готова на это отвечать, Прайс сослался на "давнюю политику" США, которая была подтверждена в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте.

Александр Саможнев