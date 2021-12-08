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Интерфакс-АВН

РФ и Индия отказались от доллара при расчетах по оружейным сделкам

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Александр Михеев
Генеральный директор ОАО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев на 52-м Международном парижском авиасалоне Paris Air Show-2017 в Ле Бурже, 19 июня.
Источник изображения: Марина Лысцева/ТАСС

Нью-Дели. 7 декабря. ИНТЕРФАКС - РФ больше не использует доллар при взаиморасчетах по оружейным сделкам, в том числе и с Индией, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"По традиции мы все сделки называем в долларах для удобства подсчета. В реальной работе Рособоронэкспорт практически на 100% отошел от расчета в американской валюте", - заявил Михеев журналистам.

По его словам, при работе в национальных валютах не возникает риска задержки в платежах при выполнении взятых на себя контрактных обязательств.

"Что касается Индии, то все взаиморасчеты ведутся в рублях и рупиях. Кроме того, мы активно практикуем оффсетные проекты, которые присутствуют и в подписанных сегодня контрактных документах. Это нормальная современная практика, один из трендов мирового рынка", - заявил Михеев

Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в ФСВТС РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд Индия получит пять полковых комплектов С-400.

15 ноября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что РФ начала поставки Индии систем С-400 с опережением графика, в конце года будет отгружен первый полковой комплект.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
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