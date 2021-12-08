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ТАСС

Россия готова обеспечить полное производство автоматов АК-203 в Индии за два-три года

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Автомат АК-203
Автомат АК-203.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Как сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, первая часть автоматов произведут в стране с различной степенью локализации, а затем начнется полномасштабный выпуск

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 декабря. /ТАСС/. Россия готов обеспечить полномасштабное производство 7,62-миллиметровых автоматов АК-203 в Индии за два-три года. Об этом во вторник сообщил журналистам генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") Александр Михеев.

"Российская сторона подтверждает готовность обеспечить в течение двух-трех лет полномасштабное производство новейшей версии автоматов Калашникова, что обеспечит силовые структуры Индии современным стрелковым оружием", - сказал он.

По его словам, первая часть автоматов АК-203 будет произведена в Индии с различной степенью локализации, а затем начнется полномасштабный выпуск. "Есть особенность запуска производства. Первые 120 тыс. автоматов АК-203 будут произведены в Индии с поэтапным увеличением локализации от 5% до 70%. Остальные автоматы будут производиться со 100% локализацией", - отметил глава "Рособоронэкспорта".

Совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited и Министерство обороны Индии подписали 6 декабря контракт на производство в Индии и поставку силовым министерствам страны более 600 тыс. автоматов Калашникова. Индия таким образом может стать первой зарубежной страной, которая будет производить "двухсотую" серию автоматов Калашникова.

Автомат АК-203 в конфигурации для ВС Индии был впервые представлен на международной выставке вооружений DefExpo India 2020.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
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