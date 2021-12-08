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ТАСС

В России появится частный "магазин" космических данных

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Спутник "Таблетсат-Аврора"
Спутник "Таблетсат-Аврора" компании "Спутникс".
Источник изображения: Sputnix

В сервис будут загружаться данные с любых коммерчески доступных спутниковых систем

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Sitronics Group вместе с входящей в нее компанией "Спутникс" создадут единый "магазин" для продажи космических сервисов и данных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний.

"Универсальная платформа геосервисов позволит группе компаний размещать на ней пространственные данные со спутников, а потребителям - работать с информацией через общий интерфейс в сети интернет, используя готовые инструменты в формате статистических отчетов", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в группе компаний, в сервис будут загружаться данные с любых коммерчески доступных спутниковых систем, в том числе с собственных аппаратов. "По мере ввода в эксплуатацию собственных группировок, планируется замещение или дополнение иностранных данных российскими", - пояснили там.

В настоящий момент на орбите работают пять малых спутников, в дальнейшем их количество будет увеличено до нескольких десятков.

Председатель Совета директоров Sitronics Group, управляющий партнер АФК "Система" Алексей Катков отметил, что данные со спутников важны в том числе для развития Северного морского пути и экологических проектов. "Задача Sitronics Group - перейти от поставочной модели, когда продаются готовые спутники и платформы, передаются и архивируются данные, к сервисной модели по предоставлению космических данных заказчикам. Для этого и создается маркетплейс, на котором клиенты смогут получать необходимую информацию", - отметил он.

В свою очередь президент Sitronics Group Николай Пожидаев рассказал, что с помощью сервиса будут предоставляться различные данные. "К примеру, нано-аппараты формата cubesat на базе спутниковой платформы OrbiCraft-Pro могут быть задействованы в обмене данных для работы автоматических идентификационных систем в судоходстве и в гражданской авиации. Подобные аппараты также смогут обеспечить передачу данных для телеметрии со стационарных, подвижных объектов и IoT-систем", - сказал он.

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