"Задумали немыслимое". К чему готовят украинскую армию

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Агрессивные заявления, переброска войск, пограничные инциденты и призывы к НАТО о помощи — военная истерия на Украине с каждым днем все сильнее. В Киеве непрерывно твердят о грядущем "российском вторжении" и даже называют сроки: конец января — начало февраля. Не отстают и страны Запада: СМИ формируют выгодную для них картину "зловещего Кремля". О том, как Россию превращают во врага, — в материале РИА Новости.

Шантаж беженцами

На прошлой неделе генсек НАТО Андерс фог Рассмусен высказался однозначно: Североатлантический альянс не станет сражаться, если на Украину нападут. Вряд ли это обрадовало Киев, мечтающий прикрыться западным военным зонтиком от мнимой угрозы российского вторжения. Однако пятая статья устава альянса, отвечающая за коллективную оборону, на внеблоковые государства не распространяется. В очередной раз получив отказ, украинские власти решили сменить тактику.

Министр обороны Алексей Резников в интервью The Globe and Mail призвал Лондон, Оттаву и Вашингтон ввести воинские контингенты на Украину "в рамках двухсторонних платформ, без НАТО". И предложил разместить их в районах, "которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России". Это, например, Харьков, Мариуполь, Краматорск, Одесса и остров Змеиный. По его словам, там должны развеваться три флага: британский, американский и канадский, что, дескать, напугает русских и заставит их трижды подумать, прежде чем атаковать.

Украинский флаг министр, что характерно, не упомянул. Вероятно, ВСУ надеются отсидеться в тылу, пока на передовой будут погибать союзники. Впрочем, ни США, ни Великобритания, ни Канада не горят желанием в открытую воевать с Россией — официальной реакции на предложение Резникова не последовало.

Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Тогда Киев попытался закинуть удочку уже на континенте и принялся стращать Европу миллионами украинских беженцев, которые неминуемо заполонят ЕС в случае "агрессии Кремля". По сути, это прямой шантаж: "Если вы нас не защитите, мы окончательно сядем вам на шею".

Украина вновь и вновь демонстрирует, что совершенно нежизнеспособна без поддержки Запада и фактически находится под внешним управлением.

Затишье перед бурей

Украинцев всячески запугивают. Местные СМИ рисуют апокалиптические картины "агрессии Кремля", советуют запасаться солью и спичками.

Киевская администрация устроила масштабную проверку городских бомбоубежищ. На пляжах Мариуполя демонстративно развернули весьма хлипкие на вид противодесантные заграждения. В соцсетях регулярно публикуют видео армейских колонн и эшелонов с техникой, направляющихся к Донбассу и Крыму.

На прошлой неделе в России задержали троих украинских диверсантов, готовивших теракты на объектах Черноморского флота. А в минувшую субботу военный вертолет Ми-8 ВСУ нарушил белорусскую границу и на километр углубился в чужое воздушное пространство. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырского погранотряда. Минск выразил официальный протест. В Киеве, несмотря на очевидные доказательства, привычно назвали все претензии "вражеской пропагандой".

Вертолет Ми-8 ВВС Украины Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Удивительно, но в Донбассе в последние дни относительно спокойно. Специалисты Совместного центра контроля и координации прекращения огня с пятницы зафиксировали всего один артиллерийский обстрел ДНР и ЛНР.

Однако это вполне может быть затишьем перед бурей. Разведка докладывает, что переброска подразделений ВСУ и боевой техники к линии соприкосновения продолжается. Так, в воскресенье в подконтрольный Киеву город Счастье прибыл отряд снайперов из 131-го разведывательного батальона. В ЛНР не исключают, что их прислали сюда для совершения провокаций.

Столкнуть лбами

Тем не менее открыто напасть на мятежные республики в Киеве пока опасаются. Там хорошо помнят слова Владимира Путина, что любая попытка силой решить донбасский вопрос обернется "тяжкими последствиями для украинской государственности". К тому же в ДНР и ЛНР уже более 700 тысяч человек получили российское гражданство.

"К концу года российских граждан там может быть уже около миллиона, — сообщил журналистам первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. — Представьте себе любого руководителя государства любой страны мира, чтобы он бросил миллион своих граждан? Вы такого просто не найдете. И мы, естественно, своих граждан, которые проживают на территории Донбасса, бросать не собираемся".

В наступлении ВСУ на Донбасс кровно заинтересованы покровители киевского режима, наблюдающие за происходящим из-за океана. Расчет Вашингтона прост, очевиден и укладывается в древний принцип "разделяй и властвуй". Зачем воевать с геополитическим соперником самому, если можно столкнуть его с бывшими соотечественниками?

Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка Источник изображения: © AP Photo / Felipe Dana

А если Россия напрямую задействует армию для защиты ЛНР и ДНР, Москву непременно обвинят в агрессии, введут очередные санкции и постараются загнать в международную изоляцию.

Именно для этого Пентагон накачивает Украину оружием как напрямую, так и через союзников, передает ей разведданные. В частности, на днях США убедили Польшу передать Киеву крупную партию реактивных снарядов для РСЗО "Град". Военным поставкам аккомпанирует медийная "артподготовка": американские СМИ твердят об "агрессивных планах Кремля", подробно расписывая, откуда и какими силами "кремлевские орды" вторгнутся на Украину.

Натовские самолеты-разведчики ведут себя у берегов Крыма все более нагло. На днях один из воздушных шпионов опасно сблизился с российским авиалайнером, летевшим из Тель-Авива в Москву. Экипажу пассажирского самолета пришлось срочно менять эшелон, чтобы избежать столкновения. Сигналы авиадиспетчеров американский борт демонстративно проигнорировал.

При этом Белый дом предпринимает серьезнейшие дипломатические усилия, чтобы убедить союзников по НАТО выступить против России единым фронтом. Ведь сегодня далеко не все в Европе верят в старую басню о том, что Москва готовит агрессию.