Российская частная компания разработает радиолокационный спутник "АтомСат"

В Sitronics Group сообщили, что также идет разработка спутника для дистанционного зондирования Земли среднего разрешения "Зоркий" на платформе OrbiCraft-Pro и аппарата с камерой субметрового разрешения "Киноспутник"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Компания "Спутникс" (резидент Сколково) разрабатывает спутник для радиолокации, который получит название "АтомСат". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group, в которую входит компания.

"Компания также разрабатывает <…> радиолокационный спутник "АтомСат" на базе разрабатываемой универсальной спутниковой платформы "Паллада", - отметили в компании. Кроме того, в настоящий момент идет разработка спутника для дистанционного зондирования Земли среднего разрешения "Зоркий" на платформе OrbiCraft-Pro и аппарата с камерой субметрового разрешения "Киноспутник".

"Аппараты планируется использовать для природоресурсного мониторинга, мониторинга инфраструктурных проектов, для обеспечения навигации по Северному морскому пути и для других важных государственных задач", - пояснили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе компании "Спутникс" сообщили ТАСС, что космический аппарат "Киноспутник", который будет оснащен камерой метрового разрешения для дистанционного зондирования Земли, отправится на орбиту в 2024 году.