Командный состав ЦВО изучит новые методы борьбы с диверсантами и НВФ

Екатеринбург. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Командный состав Центрального военного округа (ЦВО) изучит новые методы борьбы с диверсионно-разведывательными подразделениями условного противника и незаконными вооруженными формированиями в ходе оперативно-боевого сбора 14-17 декабря в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"Оперативно-боевой сбор будет организован в форме лекционных и практических занятий, в ходе которых командующие армиями, командиры бригад и полков подробно изучат формы и методы организации боевых действий в условиях активного применения противником сил специальных операций, диверсионно-разведывательных групп и действий бандформирований, в том числе в сложных климатических условиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, участникам сбора будут продемонстрированы основные элементы построения системы охраны и обороны, а также всестороннего обеспечения войск в районе боевого предназначения.

Сбор пройдет с 14 по 17 декабря на полигоне в Оренбургской области под руководством командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

"В сборе примут участие более 300 офицеров и генералов соединений и воинских частей ЦВО", - добавили в пресс-службе.