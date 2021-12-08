Войти
Интерфакс-АВН

Командный состав ЦВО изучит новые методы борьбы с диверсантами и НВФ

204
0
0
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре)
Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин (в центре).
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

Екатеринбург. 7 декабря. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Командный состав Центрального военного округа (ЦВО) изучит новые методы борьбы с диверсионно-разведывательными подразделениями условного противника и незаконными вооруженными формированиями в ходе оперативно-боевого сбора 14-17 декабря в Оренбургской области, сообщает пресс-служба ЦВО во вторник.

"Оперативно-боевой сбор будет организован в форме лекционных и практических занятий, в ходе которых командующие армиями, командиры бригад и полков подробно изучат формы и методы организации боевых действий в условиях активного применения противником сил специальных операций, диверсионно-разведывательных групп и действий бандформирований, в том числе в сложных климатических условиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, участникам сбора будут продемонстрированы основные элементы построения системы охраны и обороны, а также всестороннего обеспечения войск в районе боевого предназначения.

Сбор пройдет с 14 по 17 декабря на полигоне в Оренбургской области под руководством командующего войсками ЦВО Александра Лапина.

"В сборе примут участие более 300 офицеров и генералов соединений и воинских частей ЦВО", - добавили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
16.09.2016
Авиационный завод в Комсомольске поставит армии 10 Су-35С
26.11.2015
Пусковая установка корабельного ЗРК "Штиль-1" успешно прошла испытания
20.10.2014
Сергей Шойгу: мы не можем себе позволить срыва поступления на флоты новых кораблей
10.06.2013
Россия вооружится новой стратегической ракетой в 2013 году
18.01.2012
ВДВ научили нападать из-за угла
23.06.2009
Вячеслав Дзиркалн: за рубежом очень интересуются нашими "Искандерами"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 00:52
  • 42
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 00:31
  • 29
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 07.12 23:50
  • 12
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.12 23:28
  • 1
Победа СССР без единого выстрела. Почему США свернули проект «Валькирия»
  • 07.12 23:03
  • 1
Турецкую ПВО сочли способной превзойти С-400
  • 07.12 22:31
  • 1
В Японии оценили модернизированный «Панцирь-С1М»
  • 07.12 22:25
  • 3
Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта
  • 07.12 22:16
  • 1
Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса
  • 07.12 22:05
  • 38
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 07.12 21:35
  • 33
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 07.12 20:44
  • 3
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 07.12 20:43
  • 16
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 07.12 19:44
  • 444
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 19:36
  • 2
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 07.12 15:36
  • 7
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя