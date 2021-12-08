Новые бомбардировщики Су-34 поступили на вооружение ВВО

В авиачасть объединения Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированную в Хабаровском крае, поступили новые истребители-бомбардировщики Су-34, сообщила "РГ" пресс-служба округа.

"В ближайшее время многоцелевые самолеты будут задействованы в учебно-тренировочных полетах в зимнем периоде обучения", - говорится в сообщении.

Справка "РГ"

Су-34 - российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. Его отличительным качеством является то, что он может вести бой в одиночку, без самолета сопровождения благодаря уникальным технологиям - ведения воздушного боя с задней полусферы с помощью специальной бортовой РЛС заднего обзора. На вооружении самолета, кроме ракет на внешней подвеске и бомб, находится 30-миллиметровая пушка ГШ-30-1. Боевая нагрузка составляет около восьми тонн. Дальность полета до 4000 километров, а максимальная скорость - до 1900 км/ч.

Ольга Журман