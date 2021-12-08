Войти
Lenta.ru

США испытают способный отслеживать все типы ракет радар

183
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости

На Аляске начнут испытания нового радара дальнего действия, который способен отслеживать как межконтинентальные баллистические ракеты, так и гиперзвуковое оружие. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил директор Агентства по противоракетной обороне американского оборонного ведомства вице-адмирал Джон Хилл, строительство радара дальнего обнаружения завершено, и теперь можно приступить к этапу испытаний. «Он позволит Северному командованию лучше защищать Соединенные Штаты от угроз баллистических и гиперзвуковых ракет», — сообщил Хилл.

В заявлени говорится, что после полного вода в эксплуатацию радар сможет обеспечить беспрецедентную возможность одновременного поиска и отслеживания нескольких небольших объектов, в том числе все классы баллистических ракет на очень больших дальностях.

В конце октября Сухопутные и военно-морские силы США провели вторые огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты. Испытания прошли в Промонтори, штат Юта. В частности, была протестирована система контроля вектора тяги твердотопливного ракетного двигателя.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
23.06.2021
Провал «Золотого утюга»
19.02.2021
"Это разрушит все": чем Пентагон собрался "сдерживать" Россию
12.10.2020
Американцы показали, как выглядят их гиперзвуковые ракеты
17.12.2018
Военный эксперт спрогнозировал сроки появления подлодок 5-го поколения
23.05.2018
Российские военные всегда предупреждают США о пусках баллистических ракет - адмирал
24.10.2012
Новый образ Бога войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 00:52
  • 42
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 00:31
  • 29
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 07.12 23:50
  • 12
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.12 23:28
  • 1
Победа СССР без единого выстрела. Почему США свернули проект «Валькирия»
  • 07.12 23:03
  • 1
Турецкую ПВО сочли способной превзойти С-400
  • 07.12 22:31
  • 1
В Японии оценили модернизированный «Панцирь-С1М»
  • 07.12 22:25
  • 3
Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта
  • 07.12 22:16
  • 1
Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса
  • 07.12 22:05
  • 38
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 07.12 21:35
  • 33
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 07.12 20:44
  • 3
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 07.12 20:43
  • 16
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 07.12 19:44
  • 444
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 19:36
  • 2
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 07.12 15:36
  • 7
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя