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Интерфакс-АВН

Большой противолодочный корабль ТОФ возвращается из Индонезии во Владивосток

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БПК "Адмирал Пантелеев"
БПК "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: militarynews.ru

Владивосток. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к переходу из Индонезии во Владивосток после участия в учении ARNEX-2021, сообщает пресс-служба ТОФ.

Совместные учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) были организованы впервые и проходили в районе острова Ве в Индонезии.

"В военно-морском учении стран АСЕАН участвовали корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. В ходе учения экипажи кораблей отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море", - говорится в сообщении.

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Страны
Бруней
Вьетнам
Индонезия
Малайзия
Мьянма
Россия
Сингапуp
Таиланд
Продукция
Адмирал Пантелеев
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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