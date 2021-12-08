Большой противолодочный корабль ТОФ возвращается из Индонезии во Владивосток

Владивосток. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ) приступил к переходу из Индонезии во Владивосток после участия в учении ARNEX-2021, сообщает пресс-служба ТОФ.

Совместные учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) были организованы впервые и проходили в районе острова Ве в Индонезии.

"В военно-морском учении стран АСЕАН участвовали корабли России, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Брунея и Мьянмы. В ходе учения экипажи кораблей отработали совместное тактическое маневрирование, организацию связи и спасение на море", - говорится в сообщении.