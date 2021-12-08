Эксперт: объемы военного экспорта России и Китая искажаются повышающейся секретностью

В западных отчетах показатели российского экспорта вооружений падают, в то время как показатели Китая повышаются, отметил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Объемы экспорта вооружений России и Китая в отчетах западных аналитических агентств, таких как Стокгольмский институт исследования проблем мира (СИПРИ), искажены не намеренно, а из-за повышающейся секретности в обеих странах. Это мнение высказал ТАСС директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"У нас, когда американцы ввели против нас санкции, особенно последний год, мы стали очень сильно секретить свои данные, а СИПРИ работает исключительно по открытым данным", - сказал военный эксперт.

По его оценке, именно это является одной из причин, почему в западных отчетах показатели российского экспорта вооружений падают, в то время как показатели Китая, наоборот, повышаются.

"Ужасно интересно, как они там собирают китайские данные, потому что китайцы тоже очень закрытые, и у них огромное количество предприятий машиностроительных занимается ВПК исключительно для того, чтобы ходить в ЦК КПК (Центральный комитет Компартии Китая) и лоббировать свои интересы, а сами они реально выпускают гражданку", - отметил Пухов.

Как считает эксперт, на самом деле "растет весь мировой рынок вооружений, в том числе и российский сегмент в нем". "Растут и китайцы, может быть, не так активно, как им приписывает СИПРИ, растут французы, смотрите какие контракты подписаны на истребители "Рафаль". Растут все. Рынок вооружения растет, и все поставщики оружия растут. Индия, например, которая раньше на "три копейки" поставляла, теперь умудряется ощутимо экспортировать, турецкий экспорт растет. Сегодня пришло время торговцев оружием", - отметил Пухов.

Доклад СИПРИ

СИПРИ 6 декабря опубликовал ежегодный доклад, посвященный анализу объемов продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейших компаний мира за 2020 год. По его данным, российские производители, входящие в топ-100, сокращают объемы своих продаж третий год. Так, компания ВКО "Алмаз-Антей", занимающая в рейтинге 17-ю строчку, и Объединенная судостроительная корпорация, находящаяся на 33-м месте, снизили продажи на 31% и 11% соответственно.

Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что методика анализа мирового рынка вооружений, применяемая СИПРИ, не отражает реальную ситуацию. Он также обвинил аналитическую структуру в политической ангажированности. В свою очередь в госкорпорации "Ростех" сказали, что выводы СИПРИ о снижении продаж российского оружия на мировом рынке не могут служить объективным источником информации. Как отметили в госкорпорации, рейтингование идет не по количеству танков, самолетов, вертолетов и других вооружений, а по объему долларовой выручки, что не может отражать реальную картину.