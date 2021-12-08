Эксперты СИПРИ готовы обсудить вопросы по методике расчета объемов продаж вооружений

Данные о продажах российского оружия, опубликованные в докладе, выражены в долларах США в постоянных ценах 2020 года, это позволяет сравнивать данные о продажах оружия в разные годы, между компаниями и странами, отметила исследователь СИПРИ Александра Куимова

СТОКГОЛЬМ, 7 декабря. /ТАСС/. Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) всегда готовы обсудить любые возникающие вопросы по методике расчета объемов продаж вооружений. Об этом корреспонденту ТАСС заявила исследователь СИПРИ Александра Куимова, говоря о комментарии пресс-службы госкорпорации Ростех доклада СИПРИ, согласно которому продажи крупнейших российских производителей оружия на мировом рынке снизились.

"Исследователи СИПРИ всегда готовы обсудить любые возникающие вопросы по методике расчета объемов продаж вооружений, - пояснила представитель института. - СИПРИ определяет термин "продажи вооружений" как продажи военных товаров и услуг военным заказчикам внутри страны и за рубежом. Данные об объемах продаж вооружений российских компаний собираются из открытых источников, включая информацию, представленную в годовых отчетах и пресс-релизах российских оборонных компаний. Российские компании в основном публикуют свою консолидированную финансовую отчетность в рублях".

По словам эксперта института, СИПРИ собирает финансовые показатели компаний, представленные в национальной валюте в текущих ценах финансового года, затем, используя индекс потребительских цен (ИПЦ), предоставленный МВФ, пересчитывает эти показатели в постоянные цены (2020 год используется в качестве базового года). "Далее данные в местной валюте в постоянных ценах конвертируются в доллары США с использованием среднегодового рыночного обменного курса, также предоставленного МВФ. Таким образом, данные о продажах российского оружия, опубликованные в докладе, выражены в долларах США в постоянных ценах 2020 года, это позволяет сравнивать данные о продажах оружия в разные годы, между компаниями и странами. Все процентные изменения рассчитываются в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию", - отметила Куимова.

Критика выводов шведских экспертов

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации Ростех, выводы экспертов СИПРИ о снижении продаж российского оружия на мировом рынке не могут служить объективным источником информации по многим причинам. Прежде всего, западные аналитики опираются на открытые источники и не знают реальную картину, считают в госкорпорации. Там пояснили, что все расчеты приводятся в долларах, однако основной объем продукции отечественного ОПК - это гособоронзаказ, где расчеты идут в рублях. Рейтингование идет не по количеству танков, самолетов, вертолетов и других вооружений, а по объему долларовой выручки, подчеркнули в пресс-службе.

В Ростехе уточнили, что разница в курсах валют не учитывается, то есть подход формальный и упрощенный. По факту из официальной отчетности видно, что выручка компаний Ростеха ежегодно увеличивается, объемы производства остаются на высоком уровне. Примечательно, что в рейтинге СИПРИ зафиксирован рост выручки в долларовом эквиваленте у таких холдингов, как ОАК, УВЗ, "Росэлектроника", КРЭТ.

По данным опубликованного в понедельник доклада СИПРИ, российские производители оружия, входящие в топ-100 мировых компаний, сокращают объемы своих продаж уже третий год подряд. В 2020 году падение составило 6,5% - $26,4 млрд против $28,2 млрд в 2019 году, в прошлом году на долю девяти российских компаний пришлось 5% общего объема топ-100. Наивысший показатель - $31,5 млрд - был достигнут в 2017 году, после чего продажи постоянно сокращались. С одной стороны, это объясняется завершением госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы, из-за чего последующее финансирование военной отрасли в реальном выражении уменьшилось, с другой - нарушением графика поставок, вызванным пандемией COVID-19, объясняют в СИПРИ.