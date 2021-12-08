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На МКС впервые нарисуют картину кистями на холсте

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Источник изображения: Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

На Международной космической станции (МКС) впервые нарисуют картину кистями на холсте в специальном боксе, а также зафиксируют смешивание красок и воды в условиях невесомости, пишут «Известия».

В среду, 8 декабря, двое японских космических туристов, бизнесмен Юсаку Маэдзава и продюсер Йозо Хирано, отправятся в космос на корабле «Союз МС-20». В экипаж также войдет российский космонавт Александр Мисуркин. Ожидается, что они проведут в космосе 12 дней, сделают ряд экспериментов и вернутся на Землю в понедельник, 20 декабря.

По словам менеджера проекта Space Adventures Дениса Шапиро, Маэдзава увлекается коллекционированием живописи, поэтому он планирует написать в космосе картину. «У него будет особый бокс, нужный для того, чтобы акварельные краски из тюбиков не разлетались в условиях невесомости», — объяснил эксперт. Сюжет произведения еще неизвестен.

Второй эксперимент посвящен смешиванию красок с водой. В условиях невесомости вода собирается в шарики, японцы добавят туда акриловые краски и смогут записать наблюдения.

«Картина, возможно, будет обладать немалой ценностью. Искусство сейчас вообще «на хайпе» и привлекает обеспеченных людей», — предположил основатель и совладелец Altmans Gallery Георгий Альтман.

В космосе ранее уже рисовали картины, но другими методами. К примеру, Алексей Леонов, впервые вышедший в открытый космос, изображал карандашами. Космический турист Ричард Гэрриотт рисовал, выдавливая краску и «хватая» ее бумагой.

До этого киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко сняли на МКС фильм «Вызов» и благополучно вернулись домой.


Алия Шарафутдинова

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Страны
Россия
Япония
Компании
Space Adventures
Проекты
МКС
Союз ПКК
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