Минобороны показало переброску в Таджикистан новейших Т-72Б3М

Источник изображения: Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

Российские войска в Таджикистане долгое время эксплуатировали далеко не самые современные танки. Например, относительно долго там служили старые версии "семьдесят вторых" без динамической защиты.

Автор этих строк видел такую технику на границе с Афганистаном. Она помогала нашим пограничникам оборонять самые южные рубежи от вторжения банд террористов и наркоторговцев.

Несколько лет назад 201-ая база получила партию Т-72Б. В понедельник, как стало известно от пресс-службы Центрального военного округа, сюда прибыли три десятка новейших Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками.

Эти танки имеют 1130-сильный дизельный двигатель, систему связи "Акведук" и многоканальный прицел "Сосна-У" с тепловизионным каналом. 125-мм орудие имеет улучшенные баллистику и ресурс.

Этот батальон модернизированной техники за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности значительно повысит боевые возможности дислоцированного здесь танкового подразделения.