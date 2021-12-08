Источник: генерал Афонин возглавит Военную академию РВСН имени Петра Великого

Новый начальник академии будет представлен 7 декабря, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Новый начальник Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого генерал-лейтенант Игорь Афонин будет представлен 7 декабря в День военной академии. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Во вторник в ходе торжественного построения личного состава Военной академии РВСН, как ожидается, состоится церемония представления нового начальника учебного заведения генерал-лейтенанта Игоря Афонина", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

До этого назначения Афонин занимал должность командующего Омской ракетной армией.

С 2019 года академией командовал генерал-майор Леонид Михолап, который был уволен с военной службы.

В 2020 году академия отметила 200-летие со дня основания. Она - наследница Михайловского артиллерийского училища (Санкт-Петербург). В 1953 году была передислоцирована в Москву, а в 2015 году переехала из Китай-города в подмосковную Балашиху. По данным российского военного ведомства, среди воспитанников академии 194 кавалера военного ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза, три Героя России, 39 Героев Труда и более 300 лауреатов государственных премий. В академии, главной кузнице кадров стратегических ракетчиков, работает более 20 военно-специальных научных школ, охватывающих основные направления исследований в интересах обеспечения развития Вооруженных сил РФ, в первую очередь - РВСН и Космических войск, совершенствования вооружения и военной техники, способов их применения, а также поддержания боевой готовности войск.