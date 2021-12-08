Патроны по-флотски: фрегаты России получили противокорабельные ракеты

Они позволят сбивать самолеты и уничтожать эсминцы условного противника

Российские фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» получили новые возможности. Установленный на них зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Полимент-Редут» сможет поражать одновременно воздушные и морские цели. ВМФ уже завершил серию испытаний, где отрабатывалось уничтожение надводных кораблей условного противника. Теперь штатный ЗРК фрегатов способен не только сбивать беспилотники, крылатые ракеты, самолеты и вертолеты, но и топить корветы, эсминцы и другие корабли противника. Эксперты отмечают, что такое использование ЗРК радикально усилит ударную мощь фрегатов.

Фрегат-испытатель

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, испытания проходили в несколько этапов на протяжении нескольких лет и завершились в конце осени этого года. Среди прочих на них был задействован фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков», входящий в состав Северного флота. На определенном этапе запуски ракет осуществлялись ЗРК «Полимент-Редут». Экипаж фрегата отработал не только пуски зенитной управляемой ракеты (ЗУР), но и алгоритм действий во время нанесения таких ударов. По словам источников, все мишени были поражены, а работы признаны успешными. Удары по морским целям наносились несколькими типами зенитных ракет, но их конкретные наименования не разглашаются.

Фрегат «Адмирал Горшков» активно привлекается к испытаниям новых систем вооружения. С его борта в этом году было совершено несколько пусков ракет «Циркон». Минобороны уже сообщало, что в конце ноября он в очередной раз успешно отстрелялся этой ракетой из акватории из Белого моря по морской мишени, которая была расположена на удалении более 400 км.

В комплексы ПВО может закладываться возможность стрельбы по морским целям, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» в бухте «Золотой Рог» во Владивостоке Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Во время боестолкновений универсальная зенитная ракета усилит ударную мощь фрегатов и позволит сберечь дорогие боеприпасы, — уверен он. — Фрегату не надо будет тратить «Цирконы» или «Калибры» для уничтожения небольших боевых кораблей или катеров противника — их разумнее потопить зенитной ракетой «Полимент-Редута». Такие случаи уже были. Есть версия, что во время атаки на российские корабли в 2008 году один из сторожевых катеров Грузии был уничтожен ракетой ЗРК «Оса».

Сейчас в составе ВМФ числится два фрегата проекта 22350 — «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов». По планам, третий и четвертый корабли — «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков» — должны пополнить ВМФ в 2022 и 2023 годах.

Ранее Минобороны сообщало, что фрегат «Адмирал Головко» готовят к швартовным испытаниям. На фрегате «Адмирал Исаков» идут работы по центровке главных дизельных двигателей, турбин и редукторов. Эти корабли также должны отправиться на Северный флот.

Всего же ВМФ получит восемь фрегатов проекта 22350. В настоящее время строятся корабли «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Амелько». В июле прошлого года были заложены фрегаты «Адмирал Спиридонов» и «Адмирал Юмашев». Еще два корабля готовятся к постройке.

«Полимент-Редут»

ЗРК «Полимент-Редут» устанавливается на кораблях нового поколения. Он был создан на основе сухопутной системы ПВО С-350 «Витязь и предназначен для перехвата самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

В состав морского ЗРК входит радиолокационная станция (РЛС) «Полимент» с четырьмя фазированными антеннами. Она отвечает за обнаружение и целеуказание. Зенитные ракеты размещаются в установках вертикального пуска, которые находятся на носу корабля.

Зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут» на борту фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Пусковые установки комплекса состоят из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. Всего же на фрегатах проекта 22350 расположены 32 ячейки для зенитных управляемых ракет. Известно, что комплекс может вести огонь ракетами средней дальности 9М96Е (поражает цели на расстоянии до 50 км) или ЗУР большой дальности 9М96Е2-1 (эффективна на расстоянии до 150 км). Также он может стрелять ЗУР малой дальности 9М100 (поражает цели на расстоянии до 10 км).

Для создания эшелонированной обороны возможно одновременное размещение в пусковых установках разных типов ракет по дальности.

Пуск ракеты зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут». Источник: Фото: Министерство обороны РФ

При пуске используется «холодный» старт. При нем ЗУР выбрасывается из вертикально расположенного транспортно-пускового контейнера на высоту 30 м зарядом сжатого воздуха. Одновременно она разворачивается в сторону цели. Это позволяет значительно сократить минимальную дальность перехвата.

«Полимент-редутами» вооружаются и другие корабли ВМФ. В частности, он установлен на корвете проекта 20380 «Сообразительный» и последующих кораблях этой серии.

Зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут» на борту фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Источник: iz.ru

Мощные «Адмиралы»

«Адмиралы» или фрегаты «адмиральской» серии, как еще называют на флоте корабли проекта 22350, способны эффективно действовать как в одиночку, так и в составе разнородных группировок ВМФ.

Корабли имеют хорошие мореходные качества и отличаются надежностью. «Адмирал Горшков», возглавляя отряд кораблей ВМФ, совершил кругосветный поход, во время которого без серьезных поломок прошел более 40 тыс. морских миль (не менее 74 тыс. км).

Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» в порту Североморска Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

«Адмиралы» — одни из самых мощных в составе ВМФ. Они могут применять крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон». Надводные и наземные цели фрегат также может уничтожать с помощью 130-мм артиллерийской установки А-192М. От воздушного противника корабль защищает не только ЗРК «Полимент-Редут», но и два 30 мм артиллерийских комплекса «Палаш». От атак подводных лодок его убережет противолодочный комплекс «Пакет-НК».

Система радиоэлектронной борьбы спасает от обнаружения противником и атак противокорабельных ракет. «Известия» уже писали, что на борту фрегатов может быть установлен противоминный комплекс «Диаманд», в составе которого есть катера и подводные дроны. Он может работать на расстоянии до 10 км от корабля, обнаруживая и ликвидируя мины на глубине от 10 м до 100 м. Также на вооружении есть беспилотники и вертолет. Автоматическая система управления (АСУ) позволяет фрегатам координировать действия с кораблями, самолетами и даже наземными подразделениями.

Алексей Рамм