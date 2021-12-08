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Интерфакс-АВН

Минобороны Украины сообщает, что переданные Пентагоном Киеву катера типа "Island" вошли в состав ВМС страны

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Церемония поднятия флага на патрульном катере типа Island, переданном США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Церемония поднятия флага на патрульном катере типа Island, переданном США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Киев. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Американские катера типа "Island", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в рамках предоставления материально-технической помощи, вошли в состав ВМС страны, сообщили в украинском оборонном ведомстве.

Отмечается, что патрульные катера типа "Island" были включены в состав ВМС Украины в Одессе в понедельник.

В мае министр обороны Украины Андрей Таран сообщал, что до конца текущего года в составе украинских ВМС будет сформирован дивизион из 5 быстроходных патрульных катеров типа "Island", которые Киев получит в рамках двустороннего сотрудничества между США и Украиной.

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