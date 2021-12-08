В Пентагоне не увидели серьезного риска в инциденте между самолетом-разведчиком США и пассажирским самолетом РФ

Вашингтон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские военные не считают рискованными действия над Черным морем своего самолета разведчика, из-за которого гражданский самолет РФ был вынужден сменить курс, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Подобного риска не было", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

По словам Кирби, "проблема была легко решена, используя здравый смысл, рутинные контакты с диспетчерскими службами".

В субботу стало известно, что гражданский самолет из Тель-Авива вынужден был менять курс над Черным морем, чтобы избежать опасного сближения с иностранными самолетом-разведчиком.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах, 3 декабря один из двух самолетов-разведчиков над Черным морем хаотично пересекал установленные трассы гражданской авиации и приблизился к пассажирскому Airbus Тель-Авив - Москва. "Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", - сказал источник.

Самолет-нарушитель на запросы с земли не отвечал.

В пятницу сообщалось, что российские военные поднимали в воздух истребители Су-27 и Су-30 для сопровождения над Черным морем двух самолетов-разведчиков США.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США, и сопроводили их над акваторией Черного моря. По данным военных, после разворота иностранных самолетов от границы истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

По данным российских военных, американские самолеты, приближавшиеся к госгранице РФ, были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря.

В свою очередь, в "Аэрофлоте" подтвердили, что самолет из Тель-Авива вынужденно сменил курс из-за пересечения траектории другим бортом.