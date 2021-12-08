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Военно-промышленный курьер

«Азову» вручен Георгиевский флаг

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Источник изображения: Фото: Владимир Пасякин

Новый большой десантный корабль продолжает славные традиции русского флота

В Севастополе впервые в новейшей истории Черноморского флота состоялась торжественная церемония подъема Георгиевского военно-морского флага на большом десантном корабле (БДК) «Азов».

Мероприятие началось во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов – с проведения церемонии освящения Георгиевского военно-морского флага. Руководил чином освящения благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта.

После завершения чина освещения и возложения цветов к могилам адмиралов под колокольный звон флаг был перемещен на Минную стенку, на борт БДК «Азов», для проведения торжественной церемонии вручения командиру корабля и подъема кормового флага.

В церемонии приняли участие представители Министерства обороны РФ, главного командования ВМФ, командования Черноморского флота, ветераны, юнармейцы, делегация из города Азова, а также представители исполнительной и законодательной власти города Севастополя. Георгиевский кормовой флаг капитану 2-го ранга Сергею Луценко вручил командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Осипов.

Согласно пункту 12 указа президента от РФ № 428 «О Военно-морском флаге Российской Федерации»: «В память о выдающихся подвигах российского флота кораблю, которому присвоено название «Азов» («Память Азова») или «Меркурий» («Память Меркурия»), вручается Георгиевский военно-морской флаг».

«В состав российского военного флота со времен Петра I входило десять кораблей под названием «Азов» или «Память Азова», – сказал капитан 2-го ранга Сергей Луценко. – Самый прославленный из них – линейный корабль «Азов» постройки 1826 года, командовал которым капитан первого ранга Михаил Петрович Лазарев – будущий командующий Черноморским флотом и военный губернатор Севастополя. «Азов» под командованием Лазарева в 1827 году в Наваринском сражении вступил в бой с пятью кораблями турецко-египетской эскадры и уничтожил их. Одна из центральных площадей города-героя Севастополя, а также знаменитая Морская библиотека Черноморского флота, которая летом следующего года отметит свое 200-летие, носят имя прославленного флотоводца. Он оставил заметный след в жизни города и флота. За выдающийся подвиг линейный корабль «Азов» впервые в истории отечественного флота был удостоен высшего коллективного отличия русского флота – Георгиевского флага».

«Экипаж большого десантного корабля «Азов» является одним из лучших не только в нашей бригаде десантных кораблей, но и во всем Черноморском флоте, – говорит командир бригады десантных кораблей капитан 1-го ранга Владислав Горский. – Надеюсь, что эта высокая награда и особый символ отличия станут еще одним из стимулов добросовестной службы для моряков БДК «Азов» и в новом учебном году экипаж добьется новых высот ратного мастерства».

«Экипаж БДК «Азов» с большой гордостью принимает этот флаг, он будет демонстрировать на морских просторах силу и мощь Военно-морского флота России, – сказал Луценко, – напоминать о славных традициях нашего флота. Флаг был поднят на корме корабля одновременно с выстрелом из исторического орудия, который выполнили участники Клуба любителей истории Отечества в униформе 32-го флотского экипажа 18-пушечного брига «Меркурий».


Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года

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