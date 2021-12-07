Двусторонний формат поля боя

В ходе итоговых учений 150-я мотострелковая дивизия применила новые элементы боевого порядка

Декабрь в стране – последний месяц уходящего непростого 2021 года и первый – нового учебного года в войсках. Но подведение окончательных итогов за летний период обучения еще продолжается. В рамках проверки за учебный год в Южном военном округе под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова в конце октября прошло итоговое командно-штабное учение. Об участии в КШУ 150-й мотострелковой дивизии рассказал командир соединения генерал-майор Олег Митяев.

– Олег Юрьевич, в рамках итогового КШУ в дивизии было проведено двустороннее полковое тактическое учение. Кто принимал в нем участие, какие задачи стояли перед подразделениями?

– К практическим действиям в полевых условиях привлекались более 20 тысяч военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

Основные мероприятия итоговой проверки (полковые и батальонные тактические учения) в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО проводились в двустороннем формате. В ходе них подразделения отработали действия в обороне и в наступлении на фоне единого тактического замысла.

На полигонах Кадамовский и Греково-Станичный было спланировано и проведено в течение пяти суток двустороннее полковое тактическое учение с одним из мотострелковых полков дивизии и батальонной тактической группой танкового полка.

“Совершение марша в район сосредоточения осуществлялось с максимальной скоростью в условиях применения противником средств РЭБ и ударных БЛА”

Задачи учения для каждой из сторон предусматривали приведение в боевую готовность «Полная», выполнение мероприятий переброски подразделений комбинированным способом на угрожаемое направление. При этом совершение марша в район сосредоточения осуществлялось с максимальной скоростью в условиях применения противником средств РЭБ и ударных БЛА.

Подразделения осуществили подготовку, ведение обороны и наступления в различных условиях обстановки в зоне ответственности с внедрением теоретических «новшеств» и оценкой за их практическое выполнение.

Например, применялись новые элементы боевого порядка – тактическая группа прорыва, противобеспилотный резерв, группа дистанционного минирования, группа штурма и разграждений, маневренная группа РЭБ, артиллерийская группа для ведения контрбатарейной борьбы, группа аэрозольного прикрытия, маневренная группа минирования, снайперская команда и еще ряд других новинок.

Все это позволило совершенствовать действия оперативного состава пунктов управления дивизии, полков, батальонных тактических групп (БТГ) в периоды организации боевых действий и управления подразделениями в бою.

Отмечу, что нам удалось повысить практические навыки командиров подразделений в планировании боевых действий и управлении в бою с использованием современных средств разведки КРУС «Стрелец», купольной видеокамеры. А в целом – оценить возможности БТГ по отражению наступления полка со средствами усиления.

– Как этого удалось достичь?

– Для отработки всего комплекса задач учение проводилось в несколько этапов. На первом осуществлялась проверка вопросов боевой готовности мотострелкового полка и БТГ танкового полка с выходом подразделений в районы сосредоточения.

На втором – подразделения мотострелкового полка отработали вопросы организации и ведения оборонительного боя, а БТГ танкового полка – наступления. После этого в рамках общей тактической обстановки полк переместился на полигон Кадамовский, в район восстановления боеспособности, а танкисты приступили к планированию оборонительных тактических действий.

На заключительном этапе участники поменялись сторонами. В этот раз мотострелковый полк вел наступление с выдвижением из глубины, а БТГ танкового полка осуществляла маневренную оборону.

Именно на этом этапе был проведен двусторонний розыгрыш тактических действий, в ходе которого практически применялись новые элементы боевого порядка: для мотострелков – тактическая группа прорыва во взаимодействии со снайперской командой и противобеспилотным резервом, мобильные противотанковые группы, подразделения для действий на вертолетах, а также команда аэрозольного прикрытия тактических действий.

Со своей стороны военнослужащие БТГ танкового полка использовали все виды засад, снайперскую команду, группы аэрозольного прикрытия, разведгруппу с «КРУС», маневренные группы минирования, противотанковый резерв, разведывательно-огневые комплексы – артиллерийский, танковый и БМП.

После розыгрыша тактических действий на полигоне Кадамовский также проведено три этапа боевой стрельбы.

– В ходе этого учения широко использовалась авиация. Расскажите о полученном опыте взаимодействия с приданными силами ВВС и ПВО?

– Действительно, применение авиации было спланировано и применено на всех этапах учения в ходе совершения перегруппировки и маршей, розыгрыше тактических действий. Приданные силы обеспечивали огневую поддержку обороняющимся и наступающим подразделениям, сопровождение колонн и действия подразделений на вертолетах.

Получен новый опыт по организации взаимодействия и применения на практике подразделений авиации и ПВО в ходе тактических учений. Для совместной работы по управлению авиацией в ходе проведения данного учения было оборудовано дополнительное выносное автоматизированное рабочее место в группе командования пункта управления дивизии для группы боевого управления (ГБУ) авиацией.

Отмечу, что применение нового подхода в использовании ГБУ показало свою эффективность, и такая совместная работа будет спланирована как в ходе тренировок на пунктах управления, так и в ходе учений в новом периоде обучения в 2022 учебном году.

Беседовал Александр Асташев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года