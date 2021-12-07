Схватка за Арктику

Многолетние исследования в Северном Ледовитом океане позволили уточнить госграницу России

На минувшей неделе в Санкт-Петербурге прошел XI международный научный форум «Арктика: настоящее и будущее». Эта тема в последние годы приобрела особую остроту, поскольку Арктика осталась по сути единственной малоосвоенной кладовой энергоносителей, других природных ископаемых, на которую претендуют многие страны. И судя по всему серьезная борьба за нее еще впереди, регион может стать новым ТВД. Неудивительно, что на форуме выступил заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России вице-адмирал Владимир Касатонов.

Он рассказал, что силами ВМФ продолжаются плановые исследования в Северном Ледовитом океане и его окраинных морях, наращиваются их качественные и количественные показатели с целью изучения Российской Арктики, развития ее экономического потенциала и защиты интересов страны.

В рамках возложенной на Минобороны обязанности Военно-морским флотом выполнены геодезические и картографические работы по определению и уточнению исходных линий на арктических островах. В 2021 году десятилетняя работа завершена подписанием постановления правительства Российской Федерации № 1959 от 16 ноября об утверждении Перечня географических координат точек, определяющего прохождение государственной границы Российской Федерации на море.

«В настоящее время во исполнение указанного постановления ВМФ организована работа по переизданию государственных морских навигационных карт соответствующих масштабов с нанесенными границами территориального моря Российской Федерации и прямыми исходными линиями в Северном Ледовитом океане», – подчеркнул адмирал.

Более того, Арктика определена одним из главных региональных направлений морской деятельности в рамках изучения Мирового океана. Сейчас основные усилия Военно-морского флота здесь сосредоточены на решении долгосрочных задач, определенных документами стратегического планирования России, направленных в первую очередь на социально-экономическое развитие Арктики. Комплексные океанографические исследования проводятся силами Северного и Тихоокеанского флотов с привлечением Военно-топографического управления. В частности, специалистами гидрографических служб ВМФ России ежегодно выполняются около 20 тысяч линейных километров промеров и гравиметрической съемки, исследования на стандартных гидрологических разрезах, топогеодезические работы по уточнению береговой линии побережья.

При участии Русского географического общества, Российской академии наук, организаций и предприятий ОПК проведена комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021». В ходе нее осуществлены исследования термического режима многолетней мерзлоты, изучение ионосферы и уровня загрязнения различных компонентов природной среды, микросейсмическое зондирование, определение уровня моря. «С 2013 по 2019 год в ходе арктических походов наряду с проведением специальных работ открыты и описаны более 40 новых географических объектов, в том числе 14 островов и четыре островка, 15 мысов, три пролива и пять бухт», – отметил вице-адмирал Касатонов. – В ходе комплексных батиметрических исследований в пределах хребтов Гаккеля, Ломоносова, Альфа-Менделеева и Чукотского плато выполнено более 15 тысяч линейных километров батиметрической съемки многолучевым эхолотом и гравиметрической съемки, а также более 10 тысяч километров акустического профилирования». Работа военных гидрографов и ученых позволила внести дополнения в заявку России в отношении внешней границы континентального шельфа.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года