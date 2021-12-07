Талибы потихоньку собирают свои ВВС

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в ОФ), в середине августа захватившее власть в Афганистане, смогло вернуть несколько самолетов и вертолетов, угнанных афганскими летчиками в соседние страны.

Об этом заявил командующий силами талибов в северной афганской провинции Балх Аттаулла Омари (Attaullah Omari), сообщает TOLOnews.

По его словам, несколько единиц авиатехники по согласованию с неназванной страной уже переправлены в Афганистан.

Напомним, что после захвата талибами Кабула и крупнейшего города на севере Афганистана Мазари-Шарифа многие афганские летчики угнали свои машины на территорию Узбекистана и Таджикистана.

Как рассказал Зиуль-Хак Ассим, командующий военно-воздушными силами талибов в Балхе, его подчиненные смогли отремонтировать и вернуть в строй один самолет, пишет Fergana news.

«Самолет был сломан, и его следовало отправить в Дубай для ремонта... но наши инженеры и специалисты по техническому обслуживанию отремонтировали его», — сказал Ассим.