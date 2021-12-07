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ТАСС

РФ и Индия подписали соглашение по космосу, касающееся сотрудничества по двигателестроению

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Макеты корабля «Федерация» и двигателя РД-171 на выставке «Россия, устремленная в будущее»
Макеты корабля «Федерация» и двигателя РД-171 на выставке «Россия, устремленная в будущее».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Соглашение содержит меры по охране технологий, это связано с взаимодействием по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Роскосмос и Индийская организация космических исследований подписали соглашение о сотрудничестве, которое регламентирует ряд вопросов, в частности в области двигателестроения. Об этом говорится в сообщении российской госкорпорации, распространенном в понедельник.

"В преддверии российско-индийского саммита на высшем уровне Госкорпорация "Роскосмос" и Индийская организация космических исследований от имени правительств России и Индии подписали Соглашение о сотрудничестве в космосе", - говорится в сообщении.

В частности, документ создает нормативно-правовую основу, которая требуется для перехода к практическому сотрудничеству между странами в области двигателестроения. Также соглашение содержит меры по охране технологий, это связано с взаимодействием по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях и созданием и эксплуатацией средств выведения и наземной космической инфраструктуры.

"Соглашение о мерах по охране технологий регламентирует объем и порядок доступа к техническим данным и материальной части, связанным с совместными проектами на всех этапах из реализации, а также создает условия для осуществления российскими и индийскими представителями надлежащих функций по физической и правовой защите охраняемых изделий и технологий для эффективного контроля и обращения с ними", - добавили в Роскосмосе.

В понедельник президент России Владимир Путин посетил Нью-Дели с рабочим визитом, в рамках которого он провел переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Также были подписаны соглашения, касающиеся космоса, военно-технического сотрудничества, транспорта и других вопросов.

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