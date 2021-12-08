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Военно-промышленный курьер

Восточное сердце турецкого танка

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Источник изображения: Фото: blogspot.com

Анкара закупает южнокорейские двигатели для своей бронетехники

По данным британского специализированного издательства Jane’s Information Group, глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу 22 октября провел переговоры со своим южнокорейским коллегой Чунг Ый Еном в Сеуле. Обсуждались вопросы сотрудничества в оборонной промышленности. В ходе встречи было подписано соглашение о продаже южнокорейских двигателей, предназначенных для турецкого основного боевого танка (ОБТ) «Алтай» (Altay).

В марте 2021 года руководитель директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир заявил, что Турция ведет переговоры с Республикой Корея о закупке двигателей для основного боевого танка «Алтай». В интервью турецкому телеканалу NTV 3 марта 2021 года глава SSB сообщил, что проблема с закупкой за рубежом двигателя для нового танка скоро решится. При этом турецкий чиновник отметил, что параллельно будет продолжен проект создания собственного двигателя предприятиями турецкого ОПК.

Изучение баз данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) позволяет утверждать, что опытный образец «Алтая» оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил немецкого производителя MTU Friedrichshafen GmbH. Немецкая оборонная компания Rheinmetall также создала совместное предприятие с турецким производителем наземной техники (компанией «BMC») с целью наладить производство бронетехники, в частности ОБТ «Алтай». Турция рассчитывала оборудовать «Алтай» двигателем MTU и трансмиссией Renk, но переговоры с немецкими производителями прекратились после наложенного руководством Германии эмбарго на поставки оружия Анкаре.

“Южнокорейский ОПК выбрал наиболее емкий ближневосточный сектор международного рынка вооружений и проводит грамотную ценовую политику, поскольку даже Турецкая Республика вынуждена контролировать расходы на военные нужды”

По данным ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира The Military Balance, ОБТ может быть оснащен разработанным компанией Doosan Infracore 4-тактным 12-цилиндровым дизельным двигателем с водяным охлаждением DV27K мощностью 1500 лошадиных сил и автоматической трансмиссий EST15K. При этом Турция активизирует работы по созданию национального двигателя. Оборонная промышленность Турции ведет работы по созданию опытного образца силовой установки Batu, в состав которой войдут дизельный двигатель и автоматическая коробка передач. В марте 2017 года «BMC» учредила дочернюю компанию «BMC» – Power для разработки двигателя мощностью 1600 лошадиных сил под названием Batu, который планируется получить не ранее 2023 года. Именно по этой причине первые партии ОБТ «Алтай» будут оборудованы двигателями иностранного производства.

По данным Jane’s Information Group, разработка ОБТ «Алтай» осуществляется в соответствии с контрактом на реализацию «Проекта производства современного танка с использованием национальных компетенций», подписанным Секретариатом оборонной промышленности Турции (SSM) с компанией Otokar в июле 2008 года при техническом содействии южнокорейской компании Hyundai Rotem. Стоимость данного контракта составляет около 500 миллионов долларов. В общей сложности проект «Алтай» предполагает поставку ВС Турции четырьмя траншами по 250 единиц до 1000 новых танков, стоимость которых оценивается в 8,24 миллиарда долларов. Контракт на поставку первой партии из 250 серийных ОБТ «Алтай» в ноябре 2018 года по итогам тендера был заключен с компанией «BMC».


Дмитрий Хоанг

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года

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Страны
Великобритания
Германия
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Южная Корея
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