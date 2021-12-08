Страна падающих самолетов

2021-й год по количеству авиакатастроф стал рекордным для Российской Федерации

17 августа 2021 года из-за возгорания правого двигателя произошло крушение единственной новейшей разработки самолета Ил-112В в полутора километрах от аэродрома Кубинка. В катастрофе погибли Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев. Что стоит за этим ЧП, почему подобные трагедии в последнее время случаются все чаще и как исправить системные нарушения безопасности полетов в Российской Федерации?

Разработка Ил-112В с отечественными двигателями ТВ7-117СТ, укомплектованными малошумными воздушными винтами АВ-112, началась в начале 2000-х годов. В апреле 2004-го проект самолета победил в конкурсе на разработку легкого ВТС, проводимом Минобороны РФ, опередив проекты Миг-110 (РСК «МиГ»), М-60ЛВТС (ЭМЗ им. В. М. Мясищева) и Ту-136Т (ОАО «Туполев»). МО РФ на финансирование проекта выделило средства сроком на 10 лет. По расчетам конструкторов, самолет должен был взлететь в 2006 году, однако в 2010-м находился еще в сборочном цехе.

Но в августе 2010 года, когда шла подготовка к производству, были построены стапели и оснастка, генеральный заказчик (МО РФ) полностью приостановил финансирование проекта, рассчитывая на украинский самолет Ан-140Т, а в 2011-м и вовсе отказывается от отечественной разработки Ил-112В. Как могла случиться такая метаморфоза?

Золушка в военной семье

Ил-112В – российский легкий военно-транспортный самолет нового поколения был заложен авиапромом более 15 лет назад и предназначен для замены самолетов Ан-24, Ан-26. Так же он с учетом модернизации планировался для ВТА и коммерческой авиации. Способен взлетать и выполнять посадку на небольшие малооборудованные аэродромы, имеющие бетонированное, асфальтовое, грунтовое покрытие ВПП.

Кое-кто критиковал его за то, что это, мол, разработка еще советских времен. Но с советским проектом (Ил-114) Ил-112В объединяет только силовая установка, и то другой модификации, да ряд систем. Второе дыхание у нового самолета Ил-112В открылось в 2014 году, после того как с украинским Ан-140Т у военных по понятным причинам не сложилось. Тогда Минобороны РФ заключило новый контракт на разработку и производство Ил-112В. При этом потеряно было почти 15 лет.

“60–70 процентов полетов Ил-112В заканчивались из-за проблем двигателя. И во всем этом должны разобраться специалисты. Предварительный же вывод таков: нельзя заставлять людей досрочно выполнять поставленные планы ни в небе, ни на земле, ни в шахте. А чиновникам – заранее рапортовать об их успешном выполнении, чтобы получить орден или премию”

Но и этот проект Ил-112В надо было оцифровать и глубоко переработать. Ситуация осложнялась тем, что на заводе сменились поколения конструкторов. Старые специалисты ушли, молодые инженеры и конструкторы по сути только приступили к работе. А новое руководство «Ильюшина», что называется, гнало план.

Все это время самолет дорабатывался. Именитые специалисты-авиаторы позже говорили, что даже визуально Ил-112В получился непропорциональным: массивная туша и тоненькое монокрыло, которое должно было держать грузовик в воздухе.

От специалистов, в том числе от бывшего генерального конструктора Николая Таликова, неоднократно доставалось и двигателям ТВ7-117СТ, установленным на Ил-112В. Они разрабатывались с нуля специально для Ил-112В. Но на самом деле оказалось, что двигатель корпорации «Климов» – копированное продолжение украинского двигателя ТВЗ-117 производства «Мотор Сич». А копия, как известно, редко бывает лучше оригинала. Так и случилось с ТВ7-117СТ, хотя на его разработку было израсходовано пять миллиардов рублей.

Уже к первому полету специалистам стало понятно, что самолет Ил-112В примерно на 2,5 тонны тяжелее показателя, установленного в ТТЗ. Кроме того, его грузоподъемность составляет всего пять тонн, хотя даже Ан-26, которого должен заменить Ил-112В, поднимал восемь тонн. Что тут скажешь?

И вот за два года до первого полета генеральным директором Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина становится Алексей Рогозин. Первый полет Ил-112В совершил в Воронеже 30 марта 2019-го. Покружил 15 минут и сел.

В апреле 2019 года Николай Таликов сообщил, что первый полет Ил-112В сопровождался отказом автоматики. Если левый двигатель трудился в заданном диапазоне, то правый перешел на гидромеханику и работал в несколько меньшем по оборотам режиме.

Видимо, неспроста самолет после первого полета был упрятан на два года в ангар на доработку. Специалистами отмечалось, что он не соответствует техническому заданию и имеет множество дефектов. Недостатки устраняли до 30 марта 2021-го, когда самолет поднялся в воздух на 30 минут. За три месяца до катастрофы, в мае 2021 года Путину сообщили, что он готов к серийному производству. Кто, спрашивается, заставлял гнать эту пургу? В результате погибли люди. А сменивший Рогозина-младшего генеральный директор Юрий Грудинин был отстранен от должности спустя год после назначения и в настоящее время находится под следствием.

Летчик-испытатель, Герой Российской Федерации Анатолий Андронов падение Ил-112В прокомментировал так: «Причиной катастрофы экспериментального транспортного самолета в Подмосковье стала тяга правого элерона, которая потеряла упругость вследствие высокой температуры».

По словам специалистов МАК и Минпромторга, после возгорания правого двигателя воздушное судно вошло в неконтролируемый крен. Попытка экипажа потушить пожар системой пожаротушения также не привела к результату, потому что система пожаротушения была ориентирована на двигатель, а факел пламени к тому времени перекинулся на крыло.

Короче, заболтали. И сколько секунд прошло между возгоранием двигателя и переносом факела пламени на крыло? За эти секунды в каком состоянии находилась система пожаротушения и какова должна быть ее готовность к реакции на подобную ситуацию? Для пояснения сообщим, что в Ил-112В двигатель стоит на крыле, а внутри крыла находятся система управления, топливная система, топливные баки. Детали двигателя после разрушения начинают крушить все вокруг.

По мнению Анатолия Андронова, в этой трагической истории есть два важных момента.

Первый. Нельзя было опытный самолет Ил-112В готовить для полетов на форуме «АРМИЯ-2021». Он должен летать вблизи аэродрома, чтобы в случае непредвиденной ситуации совершить быструю посадку. Впрочем, об этом газета «ВПК» писала еще по свежим следам.

Второй. Это нехарактерное явление, когда двигатель без конца отказывает. Ему на самолете нечего делать. Его надо сначала довести до состояния летной годности на земле. Ведь 60–70 процентов полетов Ил-112В заканчивались из-за проблем двигателя. И во всем этом должны разобраться специалисты. Предварительный же вывод таков: нельзя заставлять людей досрочно выполнять поставленные планы ни в небе, ни на земле, ни в шахте. А чиновникам – заранее рапортовать об их успешном выполнении, чтобы получить орден или премию.

Системные проколы

Но есть в этой авиакатастрофе еще одна составляющая – соблюдение мер безопасности полетов и авиаперевозок.

Увы, авиакатастрофы в России в 2021 году стали непреложным следствием неудовлетворительной деятельности руководителей авиационной отраслью России, разнокалиберных чиновников, авиакомпаний и военных организаций государства.

Владимир Бондарев, который 40 лет проработал в гражданской авиации, из них 36 лет в Летно-техническом колледже, так комментирует ситуацию: «Технические специальности за последние 20 лет и учебно-производственную базу в стране не обновляли. Преподавателей по техническим специальностям нет. Чего же вы хотите?».

Его слова подтверждает статистика авиакатастроф в 2021 году, которая обнажает весь ужас системных проблем, накопившихся за лихие 90-е и последующие годы в авиапроме и всей авиационной отрасли России. Назовем их в хронологической последовательности.

23 марта 2021 года потерпел катастрофу на земле Ту-22М3 из-за нештатного срабатывания катапультных установок. Три летчика погибли.

25 марта 2021 года в Калининградской области потерпел катастрофу вертолет МЧС Ка-32. Один человек погиб.

19 июня 2021 года около деревни Жураево в Кузбассе из-за отказа двигателей упал самолет L-410, который принадлежал местному ДОСААФ. Четыре человека погибли, 15 пострадали.

Фото: ria.ru

19 июня 2021 года в Кемеровской области потерпел катастрофу L-410 Turbolet в связи с отказом двигателя. При заходе на посадку на аэродром Танай самолет крылом задел дерево. Пять человек погибли.

24 июня 2021 года в Ленинградской области потерпел катастрофу вертолет Ми-8, принадлежавший Росгвардии. Погибли три человека.

24 июня 2021 года в Архангельской области легкомоторный самолет «Пайпер ПА-28» из-за отказа двигателя выполнил аварийную посадку. Оба члена экипажа остались живы.

25 июня 2021 года в Гатчинском районе Ленинградской области упал вертолет Ми-8, который принадлежал Росгвардии. В результате катастрофы погибли три человека.

30 июня 2021 года в Подмосковье легкий самолет Harmony LSA совершил жесткую посадку возле городка ЗИЛ и перевернулся. Оба члена экипажа остались живы.

30 июня 2021 года в Брянской области легкомоторный самолет из-за отказа двигателя выполнил аварийную посадку. Пилот остался жив.

6 июля 2021 года на Камчатке около поселка Палана потерпел катастрофу самолет Ан-26. Погибли 27 человек. Самолет в плохой видимости столкнулся со скалой.

16 июля 2021 года в Томской области самолет Ан-28 из-за отказа двигателей выполнил аварийную посадку. Все 18 человек остались живы.

24 июля 2021 года в Хабаровском крае упал и разрушился легкомоторный самолет Sierra P2002. За штурвалом находилась президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Татьяна Новиковская и один пассажир – они погибли. Там же, в Хабаровском крае в этом месяце из-за отказа двигателя произошло крушение самолета Су-35С. Летчик катапультировался. Самолет упал в Охотское море, в 50 километрах от поселка Смирных.

31 июля 2021 года на Дальнем Востоке разбился российский многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С. После того как его покинул военный летчик, Су-35 набрал почти 13 километров высоты и летал до выработки топлива.

12 августа 2021 года на дно Курильского озера упал вертолет Ми-8 (компания «Витязь-Аэро»). Погибли восемь человек, остальные шесть пассажиров спаслись. Предварительная версия – техническая неисправность или ошибка в технике пилотирования.

14 августа 2021 года в турецкой провинции Кахраманмараш потерпел крушение наш Бе-200, на борту которого находились пять граждан России. Среди них легендарный российский военный летчик, полковник – ас палубной авиации Евгений Кузнецов. Он входил в лидерскую группу, золотую десятку летчиков палубной авиации. Бе-200 – многоцелевой самолет-амфибия, один из состава самолетной группы МЧС и МО России. После сброса воды на очаг возгорания не смог набрать нужную высоту из-за отсутствия тяги и врезался в скалы. Пока ни одной официальной версии ЧП не выдвинуто.

18 августа 2021 года в Астраханской области на территории полигона Ашулук потерпел катастрофу истребитель ВКС МиГ-29СМТ. Летчик погиб.

18 августа 2021 года в Ханты-Мансийском округе разбился частный гидросамолет. Два человека погибли.

23 августа 2021 года в Московской области, возле села Черкизово самолет-амфибия упал в Москву-реку. Оба члена экипажа остались живы.

27 августа 2021 года в Пермском крае фронтовой бомбардировщик Су-24 потерпел аварию. Летчики катапультировались, остались живы.

31 августа 2021 года в Саратовской области частный гидросамолет «Бриз» упал в Волгу. Пилот остался жив.

3 сентября 2021 года на Камчатке разбился вертолет ФСБ РФ Ка-27. Тела трех членов экипажа не обнаружены.

12 сентября 2021 года в Иркутской области разбился L-410. Четыре человека погибли.

22 сентября 2021 года в Хабаровском крае разбился Ан-26. Погибли шесть человек.

23 сентября 2021 года в Астраханской области после выполнения полета на земле сгорел истребитель ВКС МиГ-29СМТ. Никто не пострадал.

10 октября 2021 года L 410 в Татарстане почти сразу после взлета потерпел крушение в районе Мензелинска. На борту находились 22 человека, 16 из них погибли. Самолет принадлежит Мензелинскому аэроклубу, собран на базе Уральского завода ГА в Екатеринбурге. Эксплуатировался с 1987 года. Заслуженный пилот России Юрий Сытник так прокомментировал его крушение: «Виноваты сами члены экипажа». По словам очевидцев, самолет летел с задранным носом и опущенной хвостовой частью. В такой конфигурации полета, вероятно, воздушное судно потеряло скорость, началось неуправляемое снижение. Выйти из этого режима не хватило высоты.

3 ноября 2021 года в Иркутске при заходе на посадку упал Ан-12 (самолет эксплуатировался 53 года). На борту находились семь человек, все погибли. Версия крушения стандартная – ошибка в технике пилотирования и техническая неисправность самолета. Иркутск вообще можно назвать городом падающих самолетов. В 1997, 2001, 2006 годах здесь произошли три крупные авиакатастрофы. Всего в них погибли 400 человек.

Кто виноват и что делать

2021 год по количеству авиакатастроф для России стал рекордным. За 11 месяцев произошла 31 авиакатастрофа – погибли более 100 человек.

И что? Разве кого-то привлекли к уголовной ответственности за гибель людей? Там, наверху, видимо, всех все устраивает, они летают на бизнес-джетах «Бомбардье» и «Фалкон».

Что касается основных причин летных происшествий, то ими стали:

“В 2021 году в России произошла 31 авиакатастрофа гражданских и военных самолетов. Таким образом, Российская Федерация установила мировой рекорд по числу катастроф”

отказ техники;

ошибки летного состава в технике пилотирования;

несоответствие метеоусловий уровню подготовки летных экипажей;

падение уровня подготовки командиров, летных экипажей, снижение квалификации всех сфер деятельности авиационных специалистов.

Повторим: в 2021 году в России произошла 31 авиакатастрофа гражданских и военных самолетов. Таким образом, Российская Федерация установила мировой рекорд по числу катастроф, о чем российское руководство не торопится сообщать обществу. Как и об их причинах, о том, какие меры будут приняты в связи со сложившейся ситуацией. О чем это говорит?

О том, что по происшедшим событиям в государстве до настоящего времени не сделано никаких выводов. Не создана независимая система контроля и надзора в сфере обеспечения безопасности полетов всей авиации России независимо от ее ведомственной принадлежности и юридического положения. Не работает система профилактических мероприятий по предупреждению летных происшествий и инцидентов.

Кто-то скажет: зачем такую организационную надстройку иметь, когда сегодня в каждой авиакомпании свой надзирающий орган за безопасностью полетов. Росавиация под знаменами Минтранса России курирует эту тему. Минобороны России располагает Службой безопасности полетов авиации ВС РФ. В других министерствах (МЧС, МВД, ФСБ, ВМФ), силовых структурах, где есть летные подразделения, также имеются свои надзирающие органы за безопасностью полетов. Я уже не акцентирую внимание на малых организациях и частных пользователях различных классов летательных аппаратов, которые часто разбиваются с гибелью пассажиров. Но по факту получается, что они неэффективны. Спрашивается: мы и дальше будем сотнями гробить своих людей в подобных ЧП или все же надо создать эффективную и независимую Систему безопасности полетов, взяв все лучшее из опыта СССР?

Безопасностью полетов всей авиации России (гражданской, государственной, экспериментальной, военной, ведомственной) должен заниматься единый независимый государственный орган, непосредственно подчиненный президенту Российской Федерации или председателю правительства РФ. Лишь тогда мы перестанем занимать первые строчки в смертельных рейтингах по числу авиационных происшествий, в том числе авиакатастроф.

Игорь Семенченко, ведущий советник Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2003–2013), генерал-майор авиации

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года