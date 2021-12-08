Войти
Военно-промышленный курьер

Крепнут идеи «Шанхайского духа»

221
0
0
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Источник изображения: fa.ru

ШОС расширяется на Ближний Восток

За последние годы состав авторитетной международной организации ШОС существенно расширился. Сегодня полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества являются восемь государств – Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателя при ШОС – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Египетский вектор

До последнего времени партнерами ШОС по диалогу являлись шесть стран – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На сентябрьском 2021 года саммите ШОС в Душанбе в отношении Ирана было решено начать процедуру его принятия в члены ШОС, а в состав партнеров ШОС по диалогу дополнительно вошли Египет, Катар и Саудовская Аравия.

И если Иран уже хорошо известен и повышение его статуса в ШОС вполне ожидаемо и закономерно, то появление арабских государств в этой международной организации в какой-то степени можно назвать сенсацией. Хотелось бы дать краткую характеристику новых партнеров ШОС.

“Расширение ШОС на Ближний Восток подтверждает – эта организация является одним из важнейших и перспективных центров геополитического влияния и развития нашей цивилизации”

Арабская Республика Египет (АРЕ) – одна из наиболее крупных стран Ближнего Востока по территории и численности населения (свыше 100 миллионов человек). Расположена на северо-востоке Африки и частично в Азии (Синайский полуостров). Граничит с Израилем, сектором Газа, Суданом и Ливией. По территории Египта проходит Суэцкий канал (173 километра) – кратчайший морской путь мирового значения из Средиземного моря в Индийский океан.

Египет имеет одну из наиболее динамично развивающихся экономик среди государств Ближнего Востока и Африки. В качестве приоритетов социально-экономического развития руководство страны выбрало повышение уровня жизни населения, привлечение зарубежных инвестиций, импортозамещение и реализацию крупных национальных проектов (модернизация Суэцкого канала, освоение 630 тысяч гектаров новых земель сельскохозяйственного назначения, создание особой экономической зоны и промышленных районов, сооружение первой АЭС). Основными драйверами развития египетской экономики остаются добыча нефти и газа, туризм, нефтехимия, сельское хозяйство и прямые иностранные инвестиции.

Усилия властей АРЕ направлены на сохранение стабильности в стране, поддержание межконфессионального мира. Предпринимаются активные меры, направленные на противодействие деятельности экстремистских и террористических организаций. Власти Египта проводят взвешенную и многовекторную внешнюю политику, играют важную роль в мирном решении палестинской проблемы и ближневосточном урегулировании.

Монархии Персидского залива

Катар – сравнительно небольшое арабское государство на побережье Персидского залива, но оно является одним из главных поставщиков сжиженного газа на мировой рынок и весьма крупным инвестором в зарубежные перспективные проекты. Внешняя политика также сбалансирована и направлена на преодоление противоречий и разногласий между региональными державами (Саудовская Аравия, Иран, Турция).

Королевство Саудовская Аравия – одна из богатейших стран мира по запасам и экспорту нефти, играет ключевую роль среди монархий Персидского залива и занимает важное место в арабском и мусульманском мире, король Саудовской Аравии является «хранителем двух мусульманских святынь». В последние годы Эр-Рияд уделяет большое внимание диверсификации своей экономики и энергетики, совершенствованию инфраструктуры и применению передовых технологий.

Все три страны являются членами ООН, Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации исламского сотрудничества (ОИС). Египет входит и в Африканский союз, а КСА и Катар – в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Можно полагать, что партнерство этих стран по диалогу с ШОС будет подкрепляться и их более активным участием во взаимовыгодных сделках и проектах как на двусторонней основе, так и в рамках всей организации. Например, КСА и Катар могли бы инвестировать в проекты по освоению природных ископаемых Афганистана (медь, литий, другое), а также в строительство стратегической железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, которая соединит Европу с Азией (с портами Индийского океана). В свою очередь Россия и Китай могли бы оказать содействие Эр-Рияду и Каиру в развитии ядерной энергетики, строительстве железных дорог, гидроэлектростанций, других важных и стратегических объектов.

Включение в сотрудничество с ШОС упомянутых выше арабских стран будет иметь особое значение для центральноазиатских республик, которые располагают значительными природными ресурсами, избытком рабочей силы и нуждаются в инвестициях. Безусловно, на сближении стран ЦА с арабским миром скажется и общность мусульманской религии и культуры. Следует ожидать, что вслед за Египтом, Катаром и Саудовской Аравией в качестве партнеров ШОС по диалогу могут стать и другие арабские государства (ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Иордания, Ирак).


Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Афганистан
Бахрейн
Белоруссия
Египет
Израиль
Индия
Иордания
Ирак
Иран
Казахстан
Камбоджа
Катар
Киргизия
Китай
Кувейт
Ливия
Монголия
Непал
ОАЭ
Оман
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
Судан
Таджикистан
Турция
Узбекистан
Шри-Ланка
Компании
ООН
Проекты
ШОС
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
25.09.2019
Организация содействия китайской экспансии
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.12 00:52
  • 42
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 08.12 00:31
  • 29
Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков
  • 07.12 23:50
  • 12
"Калашников" создаст на базе АК-308 автомат нового поколения
  • 07.12 23:28
  • 1
Победа СССР без единого выстрела. Почему США свернули проект «Валькирия»
  • 07.12 23:03
  • 1
Турецкую ПВО сочли способной превзойти С-400
  • 07.12 22:31
  • 1
В Японии оценили модернизированный «Панцирь-С1М»
  • 07.12 22:25
  • 3
Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта
  • 07.12 22:16
  • 1
Российскую «Гибку-С» назвали аналогом польского комплекса
  • 07.12 22:05
  • 38
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 07.12 21:35
  • 33
США согласны со Столтенбергом о недопустимости влияния РФ в вопросе расширения НАТО
  • 07.12 20:44
  • 3
Убийца танков: работу противокрышевой мины ПТКМ-1Р показали на видео
  • 07.12 20:43
  • 16
Корейский авианосец «отвоевал» финансирование
  • 07.12 19:44
  • 444
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 07.12 19:36
  • 2
Путин подписал закон о полномочиях Роскосмоса в сфере строительства инфраструктуры
  • 07.12 15:36
  • 7
Сетецентрические войны. В РФ провели учения по новому типу ведения боя