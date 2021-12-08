Крепнут идеи «Шанхайского духа»

ШОС расширяется на Ближний Восток

За последние годы состав авторитетной международной организации ШОС существенно расширился. Сегодня полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества являются восемь государств – Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Четыре государства имеют статус наблюдателя при ШОС – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

Египетский вектор

До последнего времени партнерами ШОС по диалогу являлись шесть стран – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На сентябрьском 2021 года саммите ШОС в Душанбе в отношении Ирана было решено начать процедуру его принятия в члены ШОС, а в состав партнеров ШОС по диалогу дополнительно вошли Египет, Катар и Саудовская Аравия.

И если Иран уже хорошо известен и повышение его статуса в ШОС вполне ожидаемо и закономерно, то появление арабских государств в этой международной организации в какой-то степени можно назвать сенсацией. Хотелось бы дать краткую характеристику новых партнеров ШОС.

“Расширение ШОС на Ближний Восток подтверждает – эта организация является одним из важнейших и перспективных центров геополитического влияния и развития нашей цивилизации”

Арабская Республика Египет (АРЕ) – одна из наиболее крупных стран Ближнего Востока по территории и численности населения (свыше 100 миллионов человек). Расположена на северо-востоке Африки и частично в Азии (Синайский полуостров). Граничит с Израилем, сектором Газа, Суданом и Ливией. По территории Египта проходит Суэцкий канал (173 километра) – кратчайший морской путь мирового значения из Средиземного моря в Индийский океан.

Египет имеет одну из наиболее динамично развивающихся экономик среди государств Ближнего Востока и Африки. В качестве приоритетов социально-экономического развития руководство страны выбрало повышение уровня жизни населения, привлечение зарубежных инвестиций, импортозамещение и реализацию крупных национальных проектов (модернизация Суэцкого канала, освоение 630 тысяч гектаров новых земель сельскохозяйственного назначения, создание особой экономической зоны и промышленных районов, сооружение первой АЭС). Основными драйверами развития египетской экономики остаются добыча нефти и газа, туризм, нефтехимия, сельское хозяйство и прямые иностранные инвестиции.

Усилия властей АРЕ направлены на сохранение стабильности в стране, поддержание межконфессионального мира. Предпринимаются активные меры, направленные на противодействие деятельности экстремистских и террористических организаций. Власти Египта проводят взвешенную и многовекторную внешнюю политику, играют важную роль в мирном решении палестинской проблемы и ближневосточном урегулировании.

Монархии Персидского залива

Катар – сравнительно небольшое арабское государство на побережье Персидского залива, но оно является одним из главных поставщиков сжиженного газа на мировой рынок и весьма крупным инвестором в зарубежные перспективные проекты. Внешняя политика также сбалансирована и направлена на преодоление противоречий и разногласий между региональными державами (Саудовская Аравия, Иран, Турция).

Королевство Саудовская Аравия – одна из богатейших стран мира по запасам и экспорту нефти, играет ключевую роль среди монархий Персидского залива и занимает важное место в арабском и мусульманском мире, король Саудовской Аравии является «хранителем двух мусульманских святынь». В последние годы Эр-Рияд уделяет большое внимание диверсификации своей экономики и энергетики, совершенствованию инфраструктуры и применению передовых технологий.

Все три страны являются членами ООН, Лиги арабских государств (ЛАГ), Организации исламского сотрудничества (ОИС). Египет входит и в Африканский союз, а КСА и Катар – в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Можно полагать, что партнерство этих стран по диалогу с ШОС будет подкрепляться и их более активным участием во взаимовыгодных сделках и проектах как на двусторонней основе, так и в рамках всей организации. Например, КСА и Катар могли бы инвестировать в проекты по освоению природных ископаемых Афганистана (медь, литий, другое), а также в строительство стратегической железной дороги Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар, которая соединит Европу с Азией (с портами Индийского океана). В свою очередь Россия и Китай могли бы оказать содействие Эр-Рияду и Каиру в развитии ядерной энергетики, строительстве железных дорог, гидроэлектростанций, других важных и стратегических объектов.

Включение в сотрудничество с ШОС упомянутых выше арабских стран будет иметь особое значение для центральноазиатских республик, которые располагают значительными природными ресурсами, избытком рабочей силы и нуждаются в инвестициях. Безусловно, на сближении стран ЦА с арабским миром скажется и общность мусульманской религии и культуры. Следует ожидать, что вслед за Египтом, Катаром и Саудовской Аравией в качестве партнеров ШОС по диалогу могут стать и другие арабские государства (ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Иордания, Ирак).

Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года