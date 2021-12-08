Американский божок войны

Артиллерия США оказалась в тени авиации и флота, но ситуация может измениться

В послевоенный период наземная техника США совсем затерялась на фоне разнообразного авиационного, ракетного и морского великолепия. Еще как-то просматривались танки, а артиллерию совсем перестали замечать. Буксируемая ствольная артиллерия уже к концу 30-х годов ХХ века подошла к пределу своего развития. Поэтому орудия, начавшие поступать на вооружение перед началом Второй мировой, оставались в войсках еще много лет после ее окончания, а некоторое их количество дослужило до наших дней.

«Золушка» американской армии

105-мм гаубица М1 разрабатывалась с 1919 года. В 1940-м она начала поступать на вооружение под названием М2. Позже была переименована в М101 и широко известна именно под этим названием.

Гаубица имела дальность стрельбы 11,3 километра. В годы Второй мировой было выпущено 8536 таких гаубиц, а также 4316 САУ М7 «Прист», оснащенных тем же орудием. После войны общий выпуск М101 был доведен до 10 202 единиц. М101 и М7 использовались американцами в корейской войне, а М101 еще и во вьетнамской, обе системы широко экспортировались. М101 оставалась на вооружении сухопутных войск США до конца 80-х годов, а в морской пехоте свыше 300 таких орудий имеется до сих пор.

В 60-е годы на замену М101 была разработана 105-мм гаубица М102. Армия США получила 1150 таких орудий, но полностью вытеснить свою предшественницу они так и не сумели. Лишь в 90-е годы М101 и М102 были заменены 105-мм гаубицей М119, которая стала лицензионной копией английского орудия L-118.

Во время Второй мировой на вооружении армии США имелись 155-мм гаубицы М59 (изготовлено 1882 единицы) и М114 (4035 к концу войны, а всего до 10,3 тысячи). Обе они широко экспортировались. М59 имела дальность стрельбы почти 24 километра, тем не менее она оказалась не слишком удачной. Сейчас, по-видимому, ее уже нигде нет, хотя в ряде стран это орудие остается на хранении. М114 имела дальность стрельбы лишь около 15 километров, но стала весьма популярной.

На начало ХХI века количество уцелевших гаубиц этого типа в различных странах мира оценивалось в 9860 единиц, из них 4008 – в строевых частях. Из этого количества в самих США может оставаться на хранении еще до пяти тысяч.

Американские гаубицы на службе ИГИЛ

“Командование США отмечает превосходство в артиллерии Российской армии и НОАК над американскими войсками. Американцы постараются компенсировать это отставание, наращивая дальность и точность стрельбы своих артсистем”

На вооружение в сухопутные войска и морскую пехоту с конца 70-х начала поступать 155-мм гаубица М198 (дальность стрельбы – 24 километра), которая была выпущена общим количеством 1869 единиц. Использовалась американцами в ходе первой войны против Ирака. Уже в ХХI веке Ирак получил из наличия американской армии около полутора сотен М198, из которых до полусотни в 2014 году были захвачены боевиками «Исламского халифата» (запрещено в РФ). В итоге ВВС США затем занимались уничтожением бывших собственных орудий (удалось поразить как минимум пять захваченных боевиками М198). В настоящее время М198 сняты с вооружения ВС США, но более 900 остаются на хранении и постепенно экспортируются – в основном в страны Ближнего Востока.

На замену М198 в армию и морскую пехоту США поступила 155-мм гаубица М777, которая, по-видимому, является единственным в мире буксируемым орудием, принятым на вооружение в ХХI веке. При той же дальности стрельбы, что и М198, она имеет почти вдвое меньшую массу (4,2 тонны против 7,2), поэтому может транспортироваться на внешней подвеске вертолета СН-47 «Чинук» и конвертоплана V-22 «Оспри». США получили 1034 такие гаубицы, причем закупки будут продолжены. Также М777 поступает на вооружение армий Канады, Австралии, Индии.

За годы Второй мировой в США было произведено 1006 203-мм буксируемых орудий М115. Эта чрезвычайно мощная артсистема имела дальность стрельбы до 18 километров, состояла на вооружении американской армии до 70-х годов, замены не получила.

Шасси американское, ствол советский

Уже с 50-х годов в американских сухопутных войсках все большую роль начала играть самоходная артиллерия. На шасси танка М41 были созданы 105-мм САУ М52 (выпущено 684 единицы) и 155-мм М44 (не менее 250), в начале 60-х было произведено 355 155-мм САУ М108. Все эти САУ экспортировались в ряд стран, но в целом оказались неудачными.

В 50–60-х годах на вооружение американской армии и ряда стран – союзниц США поступили САУ М107 и М110. Они имели одинаковую ходовую часть с открытым расположением орудия. М107 имела калибр 175 миллиметров (при дальности стрельбы до 33 км), М110 – 203 миллиметра (вышеупомянутое орудие М115). Было произведено 1249 М107 и 1163 М110 (в том числе 91 по лицензии в Японии), при этом часть М107 была позже переделана в М110. ВС Израиля потеряли четыре М107 (получили не менее полутора сотен) в ходе Октябрьской войны 1973 года. В настоящее время в США этих САУ не осталось не только на вооружении, но, видимо, и на хранении, но они еще находятся в строю ряда других армий.

Основной САУ сухопутных войск США с начала 60-х до нынешнего времени остается 155-мм М109, за свою более чем полувековую историю прошедшая через множество модернизаций. В 1962–2003 годах было произведено 3786 «собственно М109» (включая лицензионный выпуск), 2741 М109А1В, 1501 М109А2, 137 М109А5. При этом все М109 американской армии были модернизированы сначала в вариант А1, а затем в А3. Позже 42 САУ М109А2/3 переделаны в машины снабжения М992, 737 – в М109А4 (вариант с защитой от ОМП), еще некоторое количество – в М109А5 (с новым орудием того же калибра). Наконец, 975 М109А2/3/5 сухопутных войск США были модернизированы до варианта М109А6 со значительно улучшенной СУО. В настоящее время происходит модернизация М109А6 в М109А7 с заменой шасси (унифицировано с БМП М2 «Брэдли») и дальнейшим совершенствованием СУО, но эта модернизация идет очень медленным темпом (притом что всего предполагается переоборудовать 580 САУ).

Сейчас на вооружении американской армии имеются только М109А6/7, более 500 САУ предыдущих модификаций – на хранении (активно продаются за рубеж), как минимум 23 – в музеях. Не менее пяти М109 американцы потеряли во Вьетнаме и еще столько же в Ираке, включая как минимум одну М109А6. Еще пять трофейных (захваченных у Ирана и Кувейта) М109 потеряла во время «Бури в пустыне» сама иракская армия.

Израильская армия потеряла три М109 6 октября 1973 года от огня сирийских танков. Кроме указанных американских модификаций, были созданы варианты М109А3G для ФРГ, М109L для Италии и М109 KAWEST для Швейцарии. Для Египта приобретались только шасси М109 (124 единицы), на которые устанавливалась советская 122-мм гаубица Д-30.

Катюшу пересадили на «Брэдли»

Реактивной артиллерии в США долгое время не уделялось внимания. Ситуация изменилась в связи с активным развитием данного класса вооружений в СССР. В начале 80-х на вооружение была принята РСЗО М270 MLRS, которая представляла собой два блока по шесть направляющих для 227-мм НУРС на шасси БМП «Брэдли». Дальность стрельбы НУРС составляла 45 километров, управляемой ракетой GMLRS – 70 километров. Кроме того, каждый из двух блоков направляющих мог быть заменен на тактическую ракету АТАСМS с дальностью полета до 300 километров. Американская армия получила 857 М270, еще 669 были поставлены на экспорт (включая лицензионное производство в Европе).

С 2005 года на вооружение поступает РСЗО М142 HIMARS, представляющая собой «облегченную» М270: один блок из шести направляющих (или одна ракета АТАСМS) на колесном шасси. Американская армия получила 375 таких РСЗО (предполагается приобретение еще 343), морская пехота – 47. Кроме того, не менее 65 М142 поступили в армии Сингапура, ОАЭ, Иордании, Катара. Предполагается закупка этих РСЗО Польшей и Румынией.

По-видимому, в ближайшее время Пентагон будет уделять гораздо большее, чем раньше, внимание развитию артиллерии. Американская армия начинает переориентироваться с войн с заведомо более слабыми противниками, включая иррегулярные формирования, на подготовку к войнам с равным по силам противником.

Командование США отмечает превосходство в артиллерии Российской армии и НОАК над американскими войсками. Американцы постараются компенсировать это отставание, наращивая дальность и точность стрельбы своих артсистем. Они будут ориентированы на подавление артиллерии противника, уничтожение его средств ПВО, КП, систем связи. Поскольку для решения этих задач больше подходит реактивная артиллерия, она скорее всего получит приоритет над ствольной.

Впрочем, в США сейчас обсуждается удивительный проект создания пушки SLRC (Strategic long range cannon) с дальностью стрельбы до двух тысяч километров. И это подтверждает тот факт, что перспективы у американской артиллерии еще есть.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 47 (910) за 7 декабря 2021 года