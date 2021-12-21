Армейская реклама: Китай, Россия, США (Censored News Now, США)

Пользователи YouTube увидели рекламу армии США и захотели вступить в российские войска

Пользователи YouTube сопоставляют вербовочные ролики китайской, российской и американской армии, и сравнение оказывается не в пользу США. Главная героиня видео — девушка, которую воспитывала лейсбийская пара. Многие комментаторы смеются над «политкорректной ахинеей» и даже признаются, что с удовольствием послужили бы в российской армии.

Комментарии читателей:

Baniel Doozer

От китайской рекламы хочется записаться в китайскую армию.

От русской - в российскую.

А от американской - в китайскую или российскую, всё равно.

Xkillerx

Иван: застрелит тебя из T-14.

Чжан: застрелит тебя из ZTZ-96.

Эмма: "отменит" тебя в "Твиттере" за "неправильные" местоимения.

Miles Bertrand

Китайская реклама: хвалит китайскую армию.

Российская реклама: хвалит российскую армию.

Американская реклама: хвалит "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация, - прим. ИноСМИ)

Purple Moss Clump

Да талибы вообще в штаны наклали, узнав, что у Эммы две мамы.

Acentrixes

Китайская армия: "У тебя хватит смелости?"

Российская армия: "У тебя хватит силы?"

Американская армия: "У тебя хватит голубизны?"

jjviolator

Китай: "У нас куча танков!"

Россия: "У нас тоже полно!"

США: "По сексуальной ориентации я сам танк!"

The Icebreaker

Китай: Дисциплина

Россия: Сила

США: Две мамы

Shitattoo

Американка: "Я Эмма, и у меня две мамы".

Русский: "Я Дмитрий, и у меня две гранаты".

Kryzev

Я вообще-то русский, но глядючи на эту Эмму я аж заплакал о былом величии Америки.

Polkovnik

Я русский и даже мне стало неловко. Вменяемые американцы, держитесь!

Charlie Moehlman

А я американец, и у меня прилив патриотизма. Китайского.

MidnightBlue

Китай: Наши солдаты самые дисциплинированные

Россия: Наши солдаты самые сильные

США: У наших солдат приключится нервный срыв, если ненароком назвать их не тем местоимением

Shao19851

Умирающий афганский землепашец: "Зачем ты нас расстреляла, Эмма, за что?"

Эмма: "Я здесь, чтобы ответить на вызовы и разрушить парочку гендерных стереотипов!"

Vibe Doctor

Расслабьтесь, братва. Даже если начнется война, эта Эмма на отлично их всех поотменяет в "Твиттере".

Calcium Carbonate

Единственная битва, которую выиграла Эмма, - это срач в "Твиттере", где она заминусила несчастного мальчонку за то, что тот посмел обзавестись мнением.

ghamer too eh?

Китай: "Мы едины и готовы"

Россия: "Мы сильны и дисциплинированы"

США: "Мы унижены и оскорблены"

I. Y. The Hero

Китай: С нами считаются и уважают

Россия: Нас не остановить!

США: Нас можно вывести из строя элементарными оскорблениями

Cpt. Sortinaz

К черту всё! Как записаться в российскую армию? Я погнал!

Bryce Chryson

Эмму воспитывали две мамы. Анатолия - два медведя. А Цао Ни - два гранатомета.

Elderdriver V

Китай: приходи к нам служить во славу страны.

Россия: приходи служить и стань крутым.

Америка: вот вам занимательная история об Эмме и ее мамах.

Cobra 1984

Я из Калифорнии, и мне стыдно. Реклама армии США должна источать мужество, дисциплину и храбрость. А не то террористы мира перестанут воспринимать Америку всерьез.

Anonymous

А хуже всего то, что Эмма завербовалась, потому что никак не выплатит свой долг в 100 000 долларов за ученую степень по лесбийским танцам.

Lame

Победил явно китайский ролик, на втором месте идет Россия, а что диснеевская принцесса забыла в американской рекламе, я так и не понял.

Boxing Self Study Storage Channel

Русская реклама - источник вдохновения для всякого, не только солдата. Надо выходить за свои рамки и преодолевать препятствия. Это дерьмо для настоящих крутых чертей.

Pibby

Мой личный хит-парад:

Китайская армия: 100/10

Российская армия: 500/10

Армия США: -999/10

Towelie Towel

Если над этим гогочут даже американцы, то прикиньте, что думают другие.

Zlyab

Китай: у нас самая сильная армия!

Россия: приходи, и мы сделаем из тебя крутого парня

США: у нас в Калифорнии кругом ЛГБТ!

BulletproofChollimA

Сталин однажды изрек: "Непобедимых армий нет", и США - отличный тому пример.

Nellzdablackking

Вот уж не думал, что доживу до дня, когда российская военная реклама мне покажется патриотичнее нашей собственной. Позорище, как низко мы пали.

Crispin Julius

Поверить не могу, до чего дошли наши военные. 80 лет назад фермеры, менеджеры и все нормальные мужики собрались вместе и показали, на что способна наша страна. И вот мы здесь…

Knapf

Блин, я прямо-таки готов переехать в Россию, чтобы послужить в их армии. Потрясное видео!

GameTheBlame

Русская реклама - единственная, где по чесноку рассказывается, как тяжело приходится в любой армии, и это немного беспокоит.

Jose Bocanegra

От китайской рекламы хочется пойти послужить. От русской - переехать в Сибирь. А от американской - поселиться в женской общаге и купить плюшевого Пикачу.

D Bradley

Американский ролик - средний палец всем тем, кто служил на благо страны.

Спасибо ветеранам. Я сам работаю в сфере общественной безопасности и подумываю бросить. Многие настоящие мужики уходят из армии, полиции, пожарных - отовсюду - из-за обязаловки и всей эти политкорректной ахинеи.