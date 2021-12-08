"Замечательный автомат". Военный эксперт рассказал об АК-203

Россия и Индия подписали контракт на производство в индийском городе Корва автоматов АК-203. Каковы особенности этого оружия, объяснил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин.

Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов АК-203, об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

Он отметил, что Россией и Индией подписан ряд важных соглашений.

"В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова", – сказал глава ФСВТС в эфире телеканала "Россия 24".

В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал об особенностях автомата АК-203.

"Это замечательный автомат, ему присущи все достоинства автоматов Калашникова – надежность, неприхотливость, эффективность. Все хорошее, что можно сказать про автомат Калашникова, относится и к АК-203. Он снабжен планкой Пикатинни (устройство для установки дополнительных принадлежностей, – ред.), поэтому на него могут крепиться, например, целеуказатель, фонарь, подствольный гранатомет и так далее", – сказал Виктор Литовкин.

Отличие АК-203 от наиболее распространенных модификаций автомата Калашникова – его калибр, продолжил эксперт.

"Специально для Индии сделали такой автомат, потому что она выпускает патроны 5,56. Этим отличается автомат 203-й серии от обычного автомата Калашникова – АК-74 и других модификаций", – уточнил Виктор Литовкин.