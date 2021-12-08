"Замечательный автомат". Военный эксперт рассказал об АК-203

Россия и Индия подписали контракт на производство в индийском городе Корва автоматов АК-203. Каковы особенности этого оружия, объяснил в эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Литовкин.
Москва и Нью-Дели подписали контракт на производство в Индии автоматов АК-203, об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
Он отметил, что Россией и Индией подписан ряд важных соглашений.
"В частности, долгожданный контракт на производство здесь в Индии, в городе Корва, автоматов Калашникова", – сказал глава ФСВТС в эфире телеканала "Россия 24".
В эфире радио Sputnik военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал об особенностях автомата АК-203.
Отличие АК-203 от наиболее распространенных модификаций автомата Калашникова – его калибр, продолжил эксперт.