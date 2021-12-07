Эпидемия «ковида» сказывается на российском ракетостроении

«Роскосмос»: передача кислорода больницам может сорвать сроки испытания ракетных двигателей.

В госкорпорации подчеркнули, что их придётся сдвигать из-за перенаправления поставок в медицинские организации, борющиеся с коронавирусом.

«Дефицит жидкого кислорода и неопределённость сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности ведут к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году и смещению на 2022-й», — говорится в пояснительной записке к проекту, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов, отмечает «Говорит Москва».

«Роскосмос» хочет ввести отсрочки по исполнению всех контрактов между корпорацией и Минобороны, связанных с использованием жидкого кислорода. Исполнителей контрактов в этом случае освободят от неустоек.